Colo Colo se impuso por 4-0 a Deportes Iquique en el estadio Monumental, sumando tres puntos valiosos en duelo pendiente de la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.

Los Albos quedaron a cuatro puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, mientras que los Dragones Celestes quedaron hundidos en el último puesto con 14 unidades, a cuatro de la salvación del descenso.

⚽ Los goles de Colo Colo vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El camino se abrió en el primer tiempo con el gol del siempre cuestionado, pero cumplidor Marcos Bolados: el delantero volvió a la titularidad y respondió con el gol que inició la senda de Colo Colo.

En el segundo tiempo llegó el segundo tanto: Mauricio Isla recibió un rebote de un tremendo remate de Lucas Cepeda (el balón pegó en los dos verticales) y definió para el segundo de la noche (64’).

En los 74’ llegó la gran oportunidad de Iquique de meterse en el partido: falta penal y Edson Puch se puso frente al balón. No obstante, el experimentado futbolista decidió “picar” el balón y éste pegó en el travesaño. Después convirtió, pero la jugada fue anulada, ya que no puede el mismo jugador tocar el balón tras lanzar un penal al palo.

La goleada de Colo Colo se cerró con tantos de Claudio Aquino en los 81’, a través de un lanzamiento penal, y un tanto de Arturo Vidal en los 86’, coronando un buen partido del King, como hace rato no tenía.

🔗 Para saber más de Colo Colo e Iquique debes acceder a Al Aire Libre.

Estadísticas de Colo Colo vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
Colo Colo
26/09/2025 19:00
4
0
Segunda parte
Deportes Iquique
  • Marcos Bolados 38′
  • Mauricio Isla 64′
  • Arturo Vidal 86′
  • Claudio Aquino 81′
  • Jonathan Villagra 27′
  • Tomas Alarcon 84′
  • Hans Salinas 77′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
89 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Manley Clerveaux
89 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Marcos Bolados
86 ‘
Colo Colo
Asistencia : Leandro Hernandez
86 ‘
Colo Colo
Gol regular : Arturo Vidal
84 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Bruno Gutierrez
84 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Victor Mendez
84 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Tomas Alarcon
84 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Tomas Alarcon
84 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Mauricio Isla
83 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Leandro Hernandez
83 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Claudio Aquino
81 ‘
Colo Colo
Penalti : Claudio Aquino
77 ‘
Deportes Iquique
Tarjeta amarilla : Hans Salinas
74 ‘
Deportes Iquique
Penalti fallado : Edson Puch
72 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Antony Henriquez
72 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Steffan Pino
64 ‘
Colo Colo
Asistencia : Marcos Bolados
64 ‘
Colo Colo
Gol regular : Mauricio Isla
63 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Bryan Soto
63 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Marcos Gomez
63 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Agustin Venezia
63 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Marcelo Jorquera
63 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Hans Salinas
63 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : César Fuentes
61 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Eduardo Villanueva
61 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Fernando de Paul
46 ‘
Deportes Iquique
Sustitución entra : Cesar Gonzalez
46 ‘
Deportes Iquique
Sustitución sale : Matias Moya
38 ‘
Colo Colo
Asistencia : Vicente Pizarro
38 ‘
Colo Colo
Gol regular : Marcos Bolados
27 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Jonathan Villagra
Cambio: se retira Marcos Bolados y entra en su lugar Manley Clerveaux.
Asistencia de Leandro Hernandez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Arturo Vidal!
Cambio: se retira Victor Mendez y entra en su lugar Bruno Gutierrez.
Amonestación para Tomas Alarcon.
Cambio: se retira Mauricio Isla y entra en su lugar Tomas Alarcon.
Cambio: se retira Claudio Aquino y entra en su lugar Leandro Hernandez.
¡G O O O O O O L! – ¡Claudio Aquino (Colo Colo) anota desde el punto de penalti!
Amonestación para Hans Salinas.
FALLO – Edson Puch lanza el penalti, pero no lo convierte.
Cambio: se retira Steffan Pino y entra en su lugar Antony Henriquez.
Asistencia de Marcos Bolados en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Mauricio Isla!
Cambio: se retira Marcos Gomez y entra en su lugar Bryan Soto.
Cambio: se retira Marcelo Jorquera y entra en su lugar Agustin Venezia.
Cambio: se retira César Fuentes y entra en su lugar Hans Salinas.
Cambio: se retira Fernando de Paul y entra en su lugar Eduardo Villanueva.
Cambio: se retira Matias Moya y entra en su lugar Cesar Gonzalez.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Asistencia de Vicente Pizarro en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Marcos Bolados!
Amonestación para Jonathan Villagra.
El árbitro da inicio al encuentro.
Colo Colo
4-4-2
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Mauricio Isla 22
Mauricio
Isla
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Emiliano Amor 15
Emiliano
Amor
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Claudio Aquino 10
Claudio
Aquino
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Marcos Bolados 11
Marcos
Bolados
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 3
    Daniel Gutierrez
  • 13
    Bruno Gutierrez
  • 25
    Tomas Alarcon
  • 24
    Leandro Hernandez
  • 49
    Manley Clerveaux
  • 19
    Salomon Rodriguez
Deportes Iquique
4-4-2
Daniel Castillo 12
Daniel
Castillo
Matias Blazquez 30
Matias
Blazquez
Luis Casanova 6
Luis
Casanova
Salvador Sanchez 31
Salvador
Sanchez
Marcelo Jorquera 13
Marcelo
Jorquera
Matias Moya 29
Matias
Moya
César Fuentes 5
César
Fuentes
Marcos Gomez 26
Marcos
Gomez
Misael Davila 14
Misael
Davila
Steffan Pino 8
Steffan
Pino
Edson Puch 10
Edson
Puch
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Diaz
  • Suplentes
  • 22
    Leandro Requena
  • 16
    Bryan Soto
  • 17
    Cesar Gonzalez
  • 18
    Hans Salinas
  • 20
    Diego Orellana
  • 27
    Antony Henriquez
  • 28
    Agustin Venezia
11
Faltas Cometidas
8
3
Fuera de Juego
4
67
Posesión de Balón
33
2
Tarjetas Amarillas
1
5
Tiros Fuera
3
11
Tiros a Puerta
3
4
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
7
Saques de Portería
7
1
Penaltis
1
12
Tiros Libres
14
3
Paradas
7
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
5
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
6
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
3
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
3
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
3
Corners 1ª Mitad
1
1
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
7
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
1
Últimos enfrentamientos
DEP 2 – 2 COL 12/06/2025
COL 3 – 0 DEP 03/11/2024
COL 3 – 0 DEP 25/05/2024