Colo Colo se impuso por 4-0 a Deportes Iquique en el estadio Monumental, sumando tres puntos valiosos en duelo pendiente de la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.

Los Albos quedaron a cuatro puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, mientras que los Dragones Celestes quedaron hundidos en el último puesto con 14 unidades, a cuatro de la salvación del descenso.

⚽ Los goles de Colo Colo vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El camino se abrió en el primer tiempo con el gol del siempre cuestionado, pero cumplidor Marcos Bolados: el delantero volvió a la titularidad y respondió con el gol que inició la senda de Colo Colo.

En el segundo tiempo llegó el segundo tanto: Mauricio Isla recibió un rebote de un tremendo remate de Lucas Cepeda (el balón pegó en los dos verticales) y definió para el segundo de la noche (64’).

En los 74’ llegó la gran oportunidad de Iquique de meterse en el partido: falta penal y Edson Puch se puso frente al balón. No obstante, el experimentado futbolista decidió “picar” el balón y éste pegó en el travesaño. Después convirtió, pero la jugada fue anulada, ya que no puede el mismo jugador tocar el balón tras lanzar un penal al palo.

La goleada de Colo Colo se cerró con tantos de Claudio Aquino en los 81’, a través de un lanzamiento penal, y un tanto de Arturo Vidal en los 86’, coronando un buen partido del King, como hace rato no tenía.

🔗 Para saber más de Colo Colo e Iquique debes acceder a Al Aire Libre.

Estadísticas de Colo Colo vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025