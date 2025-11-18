Colo Colo ya trabaja de cara a la próxima temporada. Se espera que los albos tengan una importante reestructuración en su plantel, dejando ir a varias piezas importantes que no han rendido como se esperaba durante este 2025.

Uno de ellos es Esteban Pavez, capitán del Cacique que si bien tiene contrato hasta fines del 2026, negociará su salida anticipada del Estadio Monumental al término del Campeonato Nacional.

Sin embargo, el experimentado volante no sería el único, puesto que según se conoció en las últimas horas, tres figuras del elenco comandado por Fernando Ortiz serán puestos en vitrina con el objetivo de hacer caja.

😮 Colo Colo debe rebajar el costo del plantel

Hace algunas semanas uno de los directivos de Blanco y Negro reconoció que para el 2026 deberán rebajar el costo de la plantilla de Colo Colo independiente si se accede o no a la próxima Copa Sudamericana.

Para ello, el conjunto blanco pretende desprenderse de algunos jugadores para hacer caja y así no sufrir financieramente. Si bien hay algunos jugadores que culminan contrato al término de la temporada, éstos no le traerán réditos económicos al club, puesto que se irán en calidad de libres.

Por esta razón, en el Estadio Monumental esperan vender a algunos jugadores con el objetivo de generar ingresos. Entre ellos, asoman como posible negocio la partida de tres figuras del equipo.

😨 Las tres figuras que Colo Colo pretende vender

Según reveló RedGol, Colo Colo pretende vender a tres de sus principales figuras. Se trata de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

El primero es uno de los futbolistas más exportables del fútbol chileno. El atacante estuvo en la órbita de importantes equipos extranjeros durante el primer semestre, pero no se concretó su salida. Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro cree que este es el momento para que parta, considerando que tiene contrato hasta fines del 2026.

Pizarro, por su parte, ha tenido una gran temporada, lo que ha despertado el interés de equipos del fútbol brasileños y algunos en Europa. Por ello, la dirigencia no vería con malos ojos venderlo aprovechando su actual valorización.

Por último, Saldivia ya estuvo cerca de abandonar al Cacique a mitad de año, cuando un error administrativo frustró su traspaso a la MLS. Sin embargo, se espera que se reactiven las negociaciones por el zaguero, quien asoma como una de salidas más probables del ‘Popular’.

