Desde hace unas semanas que en Colo Colo se viene hablando de una poda en el plantel con miras a la próxima temporada, una medida tajante que pretende dejar en el olvido un decepcionante 2025 y poder enderezar el rumbo, escenario que involucra incluso a algunos referentes del elenco albo que dirige el argentino Fernando Ortiz.

Caso conocido es el de Esteban Pavez, que desde la llegada de Ortiz a la banca de los albos fue perdiendo terreno al punto de no ser considerado en algunos partidos, escenario que mantiene en vilo el futuro de uno de los capitanes en el club e incluso se habla que en Macul ya habrían tomado una decisión sobre su futuro.

😯 Esteban Pavez tendría los días contados en Colo Colo

Además de no ver la titularidad en este segundo semestre, Esteban Pavez encendió recientemente una polémica en Colo Colo con declaraciones que apuntaban a la superioridad de Universidad Católica por sobre el Cacique a nivel institucional, opinión que provocó la molestia en varios sectores del club y que acentuaron el complejo momento del volante.

Para rematar todo este nebuloso panorama, este martes se conoció de una contundente decisión que pondría fin al ciclo del Oreja vistiendo la camiseta del Cacique de cara al 2026.

En reportes de esta jornada, se conoció que Pavez no continuará en Colo Colo para el próximo año. “Ciclo terminado. El ex capitán del cacique tiene todavía un año de contrato pero se le buscará una salida. Fernando Ortiz tomó la decisión de dar muchas salidas, habrá una renovación del primer equipo”, indicó Hanti en X.

Pavez tendría un pie y medio fuera del Cacique de cara al 2026/ © Photosport

⚽ ¿Dónde jugaría Esteban Pavez en 2026?

De concretarse la salida de Esteban Pavez de Colo Colo habrá que ver qué depara su futuro, entre rumores de un posible interés desde el vigente campeón Coquimbo Unido por su fichaje o posibilidades de un retiro del profesionalismo.