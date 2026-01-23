Colo Colo no da tregua en el mercado de pases. Mientras los focos apuntaban a la delantera o el mediocampo, en Macul están moviendo piezas en un área sensible: el arco. Las críticas a Fernando de Paul han abierto una grieta que ni el respaldo inicial de Fernando Ortiz como la competencia interna por un golero, parecen cerrar del todo.

La información fue revelada por el periodista Cristián Alvarado en sus redes sociales: la dirigencia ya se mueve en silencio y un nombre tomó fuerza en las últimas horas.

🧤 Tomás Ahumada: el arquero que gusta en el Monumental

El arquero de 24 años, actualmente en Audax Italiano, es el nombre que sondeó Daniel Morón para sumar como posible refuerzo en el arco de Colo Colo.

Con contrato vigente y una proyección que lo ha tenido en carpeta de equipos grandes, Ahumada aparece como una alternativa real si el club decide ir por más competencia para el arco. Su nombre surge tras la confirmación del propio Aníbal Mosa, quien declaró que Fernando Ortiz solicitó, quizás no expresamente, evaluar un nuevo portero.

Ahumada ha tenido regularidad en el elenco de La Florida, y su estilo sobrio, con buen juego de pies y reflejos bajo los tres palos, encaja con el perfil que el nuevo técnico albo busca para la salida desde el fondo.

Tomás Ahumada asoma como una opción para reforzar el arco de Colo-Colo. Daniel Morón preguntó por él durante esta jornada. El arquero de 24 años tiene contrato vigente con Audax Italiano @adnradiochile pic.twitter.com/rEu6Jzd68X — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) January 23, 2026

⚠️ ¿Peligran los minutos de Fernando de Paul?

Desde su llegada al arco colocolino, Fernando de Paul ha vivido momentos de dulce y agraz. Si bien cerró el 2025 con titularidad, los cuestionamientos por errores puntuales en partidos clave siguen generando debate.

Ortiz, que ya trabaja intensamente con el plantel, no descarta abrir una lucha en el arco y sería el principal impulsor del interés por un nuevo guardameta. En ese contexto, Tomás Ahumada no llega sólo como relevo, sino como una opción real para pelear el puesto desde el arranque.

El mercado de pases de Colo Colo podría tener una sorpresa más antes de cerrar definitivamente. La historia del arco albo aún no está escrita.