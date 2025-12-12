Colo Colo no pierde tiempo y ya piensa en la conformación de su plantel para el 2026, luego de un triste año del centenario, en el fracasó en todos los torneos, y en el que no pudo clasificar a ninguna copa internacional.

Los Albos ya piensan en un portero que le pelee el puesto a Fernando De Paul, y si bien en los últimos días se habló del posible regreso de Brayan Cortés o una opción de fichar a Gabriel Arias (la que se ha ido alejando porque el golero es tentado por el Inter Miami de Lionel Messi), lo cierto es que está muy cerca un portero que no estaba en los libros de nadie.

🧤 El arquero que está a punto de fichar Colo Colo para el 2026

Se trata de Jaime Vargas, arquero de apenas 21 años que juega en Deportes Recoleta, y quien está siendo tentado por Colo Colo para su fichaje de cara a la temporada 2026, según dio a conocer el periodista Cristian Alvarado.

El golero sorprendió con su buen nivel en la Primera B y, de hecho, jugó todos los partidos de la temporada por su club. Su estatura de 1,94 metros ayuda en la consideración de la dirigencia de Blanco y Negro, la que está trabajando arduamente para su llegada.

Esta opción se concretará en caso de que no vuelva Brayan Cortés: el Indio termina su préstamo con Peñarol y debe regresar al Monumental, aunque su intención es mantenerse jugando en el extranjero.

🧐 ¿Quiénes son los posible refuerzos de Colo Colo?

Además de Vargas, Colo Colo debe reforzarse en varios puestos más, principalmente en defensa y delantera, donde mostró sus falencias más importantes en este 2025.

Hasta ahora hay solo dos nombres que han sonado con algún tipo de fuerza en Macul: el primero en Francisco Salinas, lateral derecho del Coquimbo Unido campeón del fútbol chileno, quien es uno de los nombres que más le gusta a Fernando Ortiz en ese puesto.

El otro es Damián Pizarro: el jugado formado en el Monumental no lo está pasando bien en Le Havre de Francia, tras también un paso en falso en Udinese. Una opción de préstamo a Colo Colo le puede venir bien a él y al club, debido a que no hay mucho presupuesto para contrataciones.