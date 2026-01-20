Colo Colo vive días clave. A nivel deportivo, los albos siguen preparándose para su debut en el Campeonato Nacional, y para ello, se encuentran disputando la Serie Río de la Plata, donde los resultados no los han acompañado.

Sin embargo, en paralelo podría haber un importante movimiento a nivel directivo. Esto porque el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, planea dar un golpe que podría cambiar el futuro del Cacique.

😮 El movimiento de Mosa que podría cambiar el futuro de Colo Colo

Según se supo en las últimas horas, Mosa quiere el control mayoritario en la concesionaria. Para ello, anunció una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar hasta 30 millones de acciones de la serie B de Blanco y Negro, las cuales equivalen al 30% de la sociedad.

La propuesta se hizo a través de Inversiones Panitao Limitada, sociedad que es controlada por el timonel de ByN. El monto total de la oferta asciende a $4.500 millones, es decir, más de 5 millones de dólares.

El valor unitario a pagar por acción es de $150, un 61% más de su valor, el cual es de $93. Sin embargo, aún resta saber si hay interesados en vender los títulos, y para ello, hay plazo de 30 días (hasta el 19 de febrero del 2026).

😯 El objetivo de Aníbal Mosa en Colo Colo

El sorpresivo movimiento de Aníbal Mosa tiene como objetivo “alcanzar una participación accionaria que permita al Oferente consolidar una posición de control en la Sociedad. Dicha posición, se espera que permita facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la Sociedad”, según se detalla en la OPA.

Mosa actualmente posee el 36,061% de la propiedad del club a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota. Por ello, de concretar la operación, pasaría a tener el 66% de las acciones de la institución.

Esto cambiaría el panorama al interior del directorio, puesto que a la fecha cuenta con tres de los 9 votos de Blanco y Negro. El resto cuatro pertenecen al bloque Vial y los otros dos al Club Social y Deportivo Colo Colo.

Si su operación tiene éxito, sus votos en el directorio aumentarían y con ello se facilitaría la toma de decisiones, lo que cambiaría el panorama del club.

