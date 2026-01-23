La venta de Lucas Cepeda al Elche pone fin a una extensa teleserie de mercado y concreta finalmente el esperado salto del extremo al fútbol europeo, luego de varias semanas marcadas por la incertidumbre. En su despedida del Estadio Monumental, el jugador valoró su etapa en Colo Colo, aunque reconoció que el proceso de salida tuvo un alto impacto emocional.

Sin rodeos, el seleccionado nacional explicó que el constante flujo de información sobre su futuro terminó afectando su rendimiento en el tramo final. El ex Santiago Wanderers admitió que la ansiedad y la exposición permanente a los detalles de la negociación lo fueron “desenfocando” de la cancha, un factor que incidió directamente en su nivel durante los últimos partidos.

🗣️ ¿Qué dijo Lucas Cepeda sobre Fernando Felicevich?

En su despedida del Monumental, el jugador profundizó en la dinámica que tuvo con su agencia Vibra Futbol (Fernando Felicevich) durante las negociaciones, un factor que terminó siendo determinante en su estado anímico. Cepeda explicó que la información sobre sus ofertas fue constante y sin filtros por parte de su agente.

“Íbamos dependiendo de las ofertas que llegaban, mi representante me decía todo y tomamos esta”, confesó el extremo, reconociendo que estar al tanto de cada movimiento del mercado le generó una carga extra. Pese al desgaste, se mostró optimista con el resultado final de la gestión: “Vamos a ir con todo a dejar el nombre de Colo Colo, Wanderers y el mío en lo más alto“, sentenció.

📉 La ansiedad condicionó el cierre de ciclo de Cepeda en Colo Colo

El nuevo refuerzo del Elche no esquivó la autocrítica al analizar sus últimos meses en Macul. Aunque intentó mantenerse profesional, admitió que la incertidumbre le pasó la cuenta en la cancha. “Era lo que estaba esperando, tuve paciencia, me enfoqué en Colo Colo que era lo principal”, partió señalando, para luego reconocer el costo de esa espera: “Lamentablemente hubo momentos malos”.

Para despejar las dudas sobre su compromiso con Colo Colo, Cepeda fue enfático en aclarar su actitud durante el bajón futbolístico. “Estaba tranquilo, jamás estuve amurrado ni con mala disposición”, aseguró. El jugador explicó que su mente siempre estuvo en el equipo, aunque la ansiedad jugara en contra: “Estaba tranquilo porque sabía que iba a llegar y se logró, ahora hay que ir por todo“.

⌚️ En Santiago no se habla de otra cosa 🇨🇱#LevanteElche pic.twitter.com/bfVMQdLG0h — Elche Club de Fútbol (@elchecf) January 23, 2026

✈️ ¿En qué condiciones se va al fútbol español tras la polémica?

Cerrando su ciclo en el Cacique, el zurdo hizo un balance positivo de su paso por el club, valorando la conexión con la hinchada pese a los altibajos finales. “Venía con la ilusión de ganarme un puesto aquí y estuve a la altura. Hubo momentos malos pero esto es así, me voy con el cariño de la gente día a día”, expresó con emoción, declarándose “contento y feliz por el cariño de siempre”.

En cuanto a lo deportivo, Cepeda advirtió al Elche que llega listo para competir gracias a la exigencia de Fernando Ortiz. “Tuvimos dos semanas intensas que el cuerpo técnico nos sacó el jugo, me voy con buen ritmo para allá“, afirmó sobre su estado físico, dejando claro que su mentalidad ya cambió el chip: “Di el paso, pero ahora hay que mantenerse allá”.

A la espera de que se haga oficial, Lucas Cepeda inicia su adaptación al fútbol español, mientras Colo Colo deberá moverse con rapidez en el mercado para reemplazar el vacío que deja una de sus figuras más determinantes de los últimos años.