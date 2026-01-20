Cuando todo indicaba que el plantel estaba definido, en Colo Colo volvió a abrirse una puerta inesperada. A días de una reunión clave del directorio de Blanco y Negro, el nombre de un nuevo arquero comenzó a tomar fuerza en Macul, impulsado directamente por una solicitud del cuerpo técnico.

Fernando Ortiz quiere competencia real para Fernando de Paul y entiende que, de cara a una temporada exigente, el arco no puede quedar sin alternativas de peso. El contexto reglamentario, además, marca el camino: la opción debe ser chilena, debido al límite de extranjeros.

🧤 Colo Colo busca un nuevo arquero para 2026

Aunque no existe una oferta formal, Blanco y Negro analiza seriamente sumar un arquero que llegue a disputar el puesto de titular. No se trata de un proyecto a futuro, sino de un nombre con experiencia inmediata, capaz de elevar el estándar del plantel. La inquietud del DT se intensificó tras la pretemporada, donde el rendimiento defensivo dejó dudas y el arco volvió a estar bajo la lupa.

👀 ¿Quién es el arquero “tapado” que aparece en el radar de Colo Colo?

El nombre que irrumpió con fuerza es Sebastián Pérez, actual portero de Palestino. La información fue revelada por el periodista de ESPN, Christopher Brandt, quien aseguró que el golero ya está en la carpeta de la dirigencia alba. Según explicó el comunicador, el perfil del arquero calza con lo que busca Ortiz: recorrido, experiencia en clubes grandes y conocimiento del medio local.

“Está listo”, señaló Brandt al referirse a su estado tras la lesión, frase que fue replicada en distintos espacios televisivos.

🏥 ¿Qué pasó con la lesión de Sebastián Pérez?

Uno de los puntos que Colo Colo evalúa con cautela es su estado físico. Pérez sufrió una fractura de antebrazo en noviembre de 2025, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y perder el cierre de la temporada.

La recuperación, sin embargo, fue positiva. El arquero ya trabaja con normalidad, se encuentra en etapa final de puesta a punto y no arrastra secuelas que impidan su regreso a la competencia.

En la última temporada disputó 41 partidos oficiales, entre Liga de Primera, Copa Chile y torneos internacionales, con nueve porterías en cero, números que sostienen su candidatura.

🇨🇱 ¿Por qué Colo Colo solo apunta a arqueros chilenos?

La razón es clara: el cupo de extranjeros está prácticamente completo. Por eso, cualquier refuerzo para el arco debe ser nacional.

En ese escenario, además de Sebastián Pérez, otros nombres han sido evaluados en Macul, como Ignacio González y Matías Dituro, aunque por ahora ninguno tiene oferta formal.

Cabe precisar que más que una alternativa, el DT quiere competencia directa. Un arquero que llegue con respaldo, experiencia y que obligue a elevar el nivel de quien hoy es titular. La idea es evitar un arco sin presión interna y llegar al inicio del Campeonato Nacional con dos opciones reales, algo que Ortiz considera clave para sostener el rendimiento durante el año.

El tema podría entrar en discusión este jueves, cuando Blanco y Negro se reúna para analizar la situación de Lucas Cepeda. Si se concreta una salida, el escenario financiero cambiaría y el arco podría transformarse en prioridad inmediata.

📰 En resumen

Colo Colo reabrió el mercado por pedido de Fernando Ortiz

El DT quiere competencia directa para Fernando de Paul

Sebastián Pérez aparece como el “tapado” que suma fuerza

Debe ser chileno por el límite de extranjeros

No hay ofertas formales, pero el tema se discutiría en directorio

