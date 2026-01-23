Tras una serie de amistosos jugados en Uruguay, Colo Colo ya se encuentra en Chile para seguir preparando su debut en el Campeonato Nacional, el cual está previsto para el próximo sábado 31 de enero.

Los albos, que se despidieron de Lucas Cepeda en las últimas horas, siguen moviendo sus fichas para llegar de la mejor forma a su estreno en el torneo. Sin embargo, en las últimas horas sufrieron un sorpresivo revés que afectará la planificación de Fernando Ortiz.

😯 Colo Colo recibe un sorpresivo golpe en la pretemporada

Tras regresar al país, el Cacique agendó un partido amistoso frente a Deportes Recoleta para este sábado 24 de enero, el cual serviría como prueba para su primer cruce en la Liga de Primera.

Sin embargo, la planificación sufrió un sorpresivo giro, puesto que según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, el compromiso que se jugaría a puertas cerradas finalmente no se llevará a cabo.

El reportero albo precisó que el equipo recoletano finalmente no aceptó la invitación de Colo Colo, por lo que el duelo no se jugará. Ahora en el Estadio Monumental deben decidir si buscan a otro rival o continúan con los entrenamientos.

Esta situación significó un golpe para Fernando Ortiz, puesto que el encuentro ante la escuadra metropolitana le permitiría probar variantes antes del debut en el torneo, sobre todo dar rodaje a aquellos futbolistas que no vieron tanta acción en la Serie Río de la Plata.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo en el Campeonato Nacional?

Colo Colo hará su debut en el Campeonato Nacional el próximo sábado 31 de enero cuando visite a Deportes Limache desde las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa.

Por el momento, el Cacique no tiene nuevos amistosos agendados como preparación antes de su estreno en el torneo. El equipo de Fernando Ortiz tiene la misión de dejar atrás la temporada 2025, cuyo desempeño decepcionó a los hinchas, por lo que el 2026 esperan hacer un mejor papel.

