Colo Colo continúa su preparación para llegar en óptimas condiciones al debut ante Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026. El Cacique viene de disputar el torneo de pretemporada Serie Río de La Plata, donde se midió ante clubes de renombre continental como Olimpia (Paraguay), Alianza Lima (Perú) y Peñarol (Uruguay).

Precisamente ante el cuadro uruguayo, el Popular igualó en el tiempo reglamentario y se impuso en la definición por penales, cerrando así su paso por tierras charrúas. No obstante, la pretemporada alba aún no termina, ya que el Cacique cerró un nuevo amistoso con el objetivo de completar su puesta a punto y llegar al cien por ciento en lo futbolístico para su debut oficial.

⚽ Colo Colo suma un nuevo amistoso para cerrar su pretemporada

Según la información entregada por el periodista de ESPN, Christopher Brandt, el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz decidió agendar un nuevo amistoso de última hora para no perder ritmo de competencia, considerando que Colo Colo debutará en apenas once días más. El rival elegido por la dirigencia y el entrenador es Deportes Recoleta, elenco de la Primera B que visitará el Estadio Monumental.

El encuentro se disputará este sábado 24 de enero en Macul, bajo la modalidad de entrenamiento a puertas cerradas. La instancia permitirá al DT probar variantes y darle rodaje a los jugadores que sumaron menos minutos durante la gira por Uruguay, tal como ocurrió en los duelos ante Universidad de Concepción y Montevideo City Torque, compromisos en los que Colo Colo se vio superado en el marcador. Todo, con el objetivo de llegar al debut con un plantel completo y en óptimas condiciones físicas y futbolísticas, priorizando la competencia interna y la intensidad de juego.

📅 ¿Cuándo y dónde es el debut oficial de Colo Colo ?

Tras este último ensayo ante los recoletanos, el Cacique se enfocará de lleno en el inicio del torneo. La programación oficial ratificada en el fixture entregado por la ANFP indica que el debut será el próximo sábado 31 de enero a las 12:00 horas.

En dicha jornada, Colo Colo deberá trasladarse a la Quinta Región para visitar a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, recinto donde comenzará la lucha de los albos por el Campeonato 2026.