Tras un 2025 para el olvido para el hincha colocolino, la dirigencia del Cacique tomó una decisión drástica: renovar profundamente el plantel. Varios futbolistas fueron considerados fuera de proyecto por no estar a la altura de un año marcado por el Centenario, lo que derivó en una poda masiva que ya suma 12 jugadores fuera del Estadio Monumental, desmantelando gran parte de la base del equipo.

La última pieza en dejar Macul fue Lucas Cepeda, quien partió rumbo al Elche, sellando el fin del tridente que brilló en 2024 junto a Carlos Palacios y Maximiliano Falcón. Sin embargo, en medio de ese cierre de ciclo, el defensor uruguayo reapareció con un misterioso mensaje en redes sociales que reavivó la ilusión del hincha y abrió la puerta a un posible regreso al Cacique.

💬 El mensaje de Maxi Falcón que ilusiona al hincha de Colo Colo

Todo se originó en una publicación de la cuenta partidaria @sentimientopopularcl, que recordó el cierre de una etapa en el Estadio Monumental tras la salida de Lucas Cepeda. En la imagen aparecen los tres protagonistas del tridente que marcó el 2024: Cepeda, Carlos Palacios y Maximiliano Falcón, cada uno con la insignia de sus actuales clubes.

Fue en ese posteo donde el defensor uruguayo reapareció de manera inesperada. Desde su cuenta oficial, el “Peluca” comentó de forma breve pero sugerente: “Yendo ⏳”, un mensaje que no tardó en generar revuelo entre los hinchas albos.

La combinación de la palabra “yendo” con el emoji del reloj de arena fue interpretada por gran parte de la hinchada como una señal de que su salida podría no ser definitiva, reactivando la ilusión de un eventual regreso de Falcón a Colo Colo en un futuro.

🗣️ ¿Cómo reaccionaron los hinchas de Colo Colo al mensaje de Maximiliano Falcón?

La reacción de la hinchada alba fue inmediata. En medio del proceso de reestructuración del plantel y tras varias salidas sensibles, el comentario de Maximiliano Falcón generó una rápida respuesta en redes sociales, acumulando en pocas horas cientos de interacciones y respuestas por parte de los seguidores del club.

Mensajes como “Vuelve, por favor”, “No me ilusiones así, Maxi” o “No hay primera sin segunda” se repitieron en la publicación, reflejando que, pese al tiempo transcurrido desde su salida y su actual etapa en el extranjero, el conexión entre el defensor uruguayo y el hincha de Colo Colo se mantiene vigente.

Ese vínculo, además, se ha mantenido visible con el paso del tiempo. A través de sus redes sociales, Maximiliano Falcón ha demostrado en reiteradas ocasiones el cariño que aún siente por Colo Colo, ya sea participando en fondas organizadas por hinchas albos en Miami, interactuando con publicaciones del club o apareciendo en sus historias con camisetas y shorts del Cacique. Gestos que no pasan desapercibidos para la hinchada y que refuerzan la conexión del defensor con la institución donde conquistó seis títulos.

Comentarios al mensaje de Falcón / @sentimientopopularcl

✈️ ¿Existe una opción real de retorno de Maximiliano Falcón a Colo Colo?

Pese a la ilusión que generó su mensaje, la realidad contractual invita a la cautela. Actualmente, Maximiliano Falcón pertenece al Inter Miami, club con el que mantiene contrato vigente y donde compite en un mercado con condiciones económicas muy superiores a las del fútbol chileno.

En ese contexto, el “Yendo ⏳” debe interpretarse, por ahora, como un gesto de cercanía y cariño hacia Colo Colo más que como una señal de una negociación activa para este mercado de pases. Aun así, el vínculo emocional del defensor con el club sigue presente y deja abierta la posibilidad de que, en el futuro, los caminos puedan volver a encontrarse.