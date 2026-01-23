Colo Colo confirmó en las últimas horas la salida de Lucas Cepeda rumbo a Elche de España: de esta forma, el delantero cumple su sueño de jugar en Europa y termina con semanas de incertidumbre sobre su futuro.

El monto no es tan alto como se pensaba en los días anteriores: el Cacique recibió 2,2 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del futbolista, por lo que muchos quedaron con gusto a poco al ver la cifra.

No obstante, el que saca cuentas alegres es Santiago Wanderers, elenco que recibirá dinero por esta venta del jugador y con esto casi iguala (desde que vendió al jugador hace algunos años) lo percibido por los Albos.

💸 El gran negocio de Santiago Wanderers con Lucas Cepeda: casi iguala lo obtenido por Colo Colo

Resulta que Colo Colo le pagó en total 1,7 millones de dólares a Santiago Wanderers por Lucas Cepeda, ya que desembolsó 500 mil en la compra del primer 50 por ciento en 2024 y después 1,2 millones por la mitad restante en una segunda instancia.

Además, los Caturros recibirán más de 100 mil dólares más en esta pasada por conceptos de formación, por lo que completarán 1,8 millones de la moneda norteamericana, apenas 400 mil menos que el Cacique.

Esto indica de buenas a primeras que no fue un gran negocio para el Cacique, pensando en que fue uno de sus mejores jugadores en las últimas dos temporadas y se proyecta como uno de los estandartes del fútbol chileno en los próximos años.

🧐 Colo Colo puede recibir más dinero por Lucas Cepeda

De todas maneras, Colo Colo puede recibir más dinero por Lucas Cepeda, ya que al quedarse con un 30 por ciento de su carta, los Albos se verán beneficiados en una próxima venta.

En el Cacique apuestan a que Cepeda tenga éxito en España y pueda ser vendido por una cifra superior en el futuro, para poder verse beneficiado.

Santiago Wanderers también recibirá dinero en el futuro si es que se vuelve a vender a Cepeda, aunque siempre será en torno al 5 por ciento de cada transferencia.