Fernando Ortiz se refirió a la inminente salida de Lucas Cepeda de Colo Colo, jugador que se ha mostrado frustrado por no salir aún del club, pese a tener dos buenas temporadas y tener algunas ofertas. El jugador se va sí o sí, y solo falta la oficialización.

Ahora es Elche de España el que vino a buscarlo y todo indica que se lo llevará por 3 millones de euros y una parte importante de su pase: todo debe oficializarse en una reunión de directorio de Blanco y Negro de este jueves 22 de enero, aunque el negocio ya está hecho.

🧐 La reacción de Fernando Ortiz ante la inminente salida de Lucas Cepeda de Colo Colo

Tras la victoria de Colo Colo por penales contra Peñarol en la Serie Río de La Plata 2026, Fernando Ortiz abordó con sinceridad el hecho: “Luquitas (Cepeda), no voy a negar que hay alguna posibilidad que pueda emigrar, pero ante todo, hay un ser humano atrás. Yo cuido mucho al ser humano, él está en un momento donde él tiene que estar tranquilo, donde sabe que la situación la maneja la institución y su mánager”.

“Es más importante que su cabeza esté tranquila y que él pueda entender la situación… Que esté tranquilo, que esté tranquilo, que él es un jugador extraordinario, diferente al resto, que si no es hoy, va a llegar el día de mañana, es difícil llevar esa ansiedad de jugador joven como es él, pero ahí va, ahí va. Ojalá que se pueda llegar a un buen destino para él y para el club”, añadió.

Además, evitó referirse a un posible reemplazante para Lucas Cepeda: “Una vez que se concrete, seguramente tendré reuniones con Aníbal y ver de nuevo, más que nada, las posiciones del mediocampo. Lo dije, y muchos están presentes: el libro de pase yo no voy a cerrarlo hasta que el día se termine”.

😱 Más problemas para Ortiz en Colo Colo: Correa y Javier Méndz fuera del debut en el Campeonato Nacional

Además, Fernando Ortiz se refirió a los duelos de castigo que acarrea uno de sus refuerzos, Javier Méndez, desde Peñarol: “Hoy me enteré que tiene dos fechas de suspensión, creo que se puede llegar a pelear una, no lo sé por qué, no lo he hablado todavía con la directiva, pero nos enteramos hoy también, por eso ha jugado 45 minutos”.

“Misma situación que Javi (Correa), está expulsado para la primera fecha, y Maxi (Romero) hacía mucho tiempo que no hacía fútbol, ​​el otro día hizo 70 (minutos), hoy volvió a repetir setenta, el sábado tenemos un partido también amistoso para terminar y coronar esta pretemporada”.