Se acabó la espera luego de las filtraciones. Colo Colo y Adidas presentaron oficialmente las nuevas camisetas que vestirá el Cacique para la temporada 2026. Bajo el concepto de volver a las raíces, la indumentaria titular apuesta por la limpieza absoluta, mientras que la visitante sorprende con detalles que rompe la monotonía.

Pero la presentación no quedó solo en la estética: la nueva piel del “Eterno Campeón” esconde un homenaje a la época más gloriosa del club, recuperando una tipografía del club en 1991.

👕 Los detalles del diseño de la nueva camiseta de Colo Colo

Tras semanas de rumores y filtraciones en redes sociales, donde se difundieron varios diseños que se suponían serían los oficiales, Adidas finalmente levantó la cortina y presentó la indumentaria que Colo Colo vestirá en la temporada 2026, confirmando además otra vez a Jugabet como sponsor principal en el abdomen de la camiseta.

La camiseta titular representa un cambio respecto a la temporada pasada y apuesta por un diseño limpio y sobrio, con el blanco como color principal y solo las clásicas líneas negras de Adidas, dando una imagen tradicional y ordenada. La mayor novedad aparece en la camiseta visitante: mantiene la base negra, pero suma detalles en gris y, como elemento más llamativo, incorpora el color rojo en los logos y auspiciadores. A esto se añade un detalle especial en el cuello y las mangas, donde se incluye una trama con el nombre “Colo Colo”.

Las imágenes de la nueva camiseta de Colo Colo 2026

A continuación puedes ver todos los detalles de las nuevas camisetas oficiales que Colo Colo estrenará en la temporada 2026.

Camiseta Local Colo Colo 2026 / Adidas

Camiseta Visitante Colo Colo 2026 / Adidas

🛒 ¿Cuánto cuesta y dónde comprar la nueva camiseta de Colo Colo 2026?

Con el lanzamiento oficial consumado a través de un video en redes sociales, la pregunta que todos se hacen es cuándo podrán tenerla en sus manos. Las nuevas camisetas ya están disponibles en el sitio web de Adidas Chile con un acceso anticipado, listas para ser estrenadas por los hinchas antes de que el equipo salte a la cancha.

Se espera que el debut en sociedad de esta nueva indumentaria ocurra hoy a las 21:00 dónde Colo Colo se enfrenta contra Peñarol de Uruguay por la Serie Río de La Plata, donde el plantel de Fernando Ortiz buscará lucir esta nueva piel con un triunfo que le devuelva la ilusión al pueblo colocolino de cara al Campeonato Nacional.