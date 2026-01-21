En medio de una pretemporada irregular, surgió una noticia que provocó un verdadero sismo en los planes de Fernando Ortiz. Justo cuando el técnico afinaba los detalles para el estreno en el Campeonato Nacional 2026, una notificación administrativa desde el extranjero sacudió la planificación de Colo Colo: uno de sus refuerzos estelares llegó con una inesperada “sorpresa” reglamentaria.

El jugador arrastra un inconveniente pendiente desde su antiguo club y la normativa FIFA es implacable. El “Tano” ya fue alertado de que una de sus piezas clave quedó automáticamente descartada para el debut.

🚫 El refuerzo de Colo Colo que no podrá debutar por una sanción reglamentaria

La incógnita se despejó y se confirmó una baja sensible para el esquema de Fernando Ortiz a semanas del inicio del torneo. El cuerpo técnico fue notificado de que una de sus principales cartas para la zona defensiva no podrá estar disponible, obligando a mover la pizarra en la recta final de la pretemporada. El protagonista de este contratiempo es el zaguero central charrúa Javier Méndez, quien llegó con cartel de titular para asumir el rol de patrón en la última línea.

El origen del problema se remonta a la definición del campeonato uruguayo. Méndez fue expulsado en el clásico entre Peñarol y Nacional, lo que le impidió disputar la final de vuelta y le dejó un saldo pendiente de dos fechas de suspensión. Debido a la normativa FIFA, esta sanción disciplinaria no se extingue con el cambio de país y debe cumplirse en la nueva competencia.

La situación fue advertida inicialmente por Radio ADN y confirmada durante las últimas horas: el defensor no podrá disputar las dos primeras jornadas oficiales del Campeonato Nacional con la camiseta de Colo Colo. Al tratarse de una transferencia internacional, el reglamento obliga a que las sanciones pendientes se trasladen a la nueva federación, motivo por el cual su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) llegó bloqueado para los primeros duelos.

📅 ¿Cuándo podrá debutar el uruguayo y qué partidos se pierde?

Es la pregunta que ronda en la cabeza de Fernando Ortiz, quien deberá guardar a su refuerzo por un par de semanas más de lo esperado. Con la confirmación del castigo, Javier Méndez quedará al margen de las dos primeras jornadas del Campeonato Nacional 2026, obligando a modificar la planificación inicial.

El calendario ya está marcado en rojo: el volante charrúa recién quedará habilitado para la tercera fecha. Si el técnico así lo decide, su estreno oficial con la camiseta del “Cacique” será el domingo 15 de febrero, cuando Colo Colo reciba a Unión La Calera a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Ese día, el uruguayo podrá dejar atrás la sanción y sumar sus primeros minutos oficiales en cancha.