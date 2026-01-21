La defensa con tres centrales ya es solo un mal recuerdo en Colo Colo. Fernando Ortiz decidió cambiar radicalmente su esquema táctico para el partido de este miércoles ante Peñarol tras los pobres resultados en la Serie Río de la Plata. El Cacique volverá al tradicional dibujo del Tano 4-3-3, abandonando el experimento con tres defensores que generó más dudas que certezas.

El empate 0-0 ante Olimpia y la derrota 3-2 contra Alianza Lima convencieron al Tano de que la prueba había fracasado. Según adelantó ESPN, Arturo Vidal cambiará de rol en el equipo.

⚽ La formación de Colo Colo para enfrentar a Peñarol

Ortiz realizará cinco cambios respecto al once que cayó ante Alianza Lima. La alineación probable será con:

Arco: Fernando de Paul

Defensa: Matías Fernández , Javier Méndez , Joaquín Sosa , Cristián Riquelme

, Javier , Joaquín , Cristián Mediocampo: Arturo Vidal , Tomás Alarcón , Víctor Felipe Méndez

, Tomás , Víctor Felipe Ataque: Francisco Marchant, Maximiliano Romero, Leandro Hernández

Saldrían del equipo titular: Jeyson Rojas, Diego Ulloa, Esteban Pavez, Claudio Aquino y Javier Correa.

🔄 ¿Por qué Javier Correa no juega ante Peñarol?

El delantero argentino está suspendido en el Campeonato Nacional por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá jugar el debut oficial ante Deportes Limache el 31 de enero. Por esa razón, Ortiz armó el equipo que más se parecerá al que debutará en el torneo con Maximiliano Romero como eje de ataque.

🤔 ¿Por qué fracasó el experimento de Vidal como líbero?

El King se vio superado en ambos partidos. En el empate ante Olimpia no pudo generar juego desde atrás, y contra Alianza Lima llegó tarde a las coberturas defensivas. Los medios peruanos aprovecharon para criticar su bajo nivel tras la derrota.

Según DaleAlbo, si Ortiz vuelve definitivamente al 4-3-3, Vidal pierde terreno tanto como líbero como en el mediocampo, donde deberá competir con Esteban Pavez, Tomás Alarcón y Víctor Méndez por la titularidad.

​📅 ¿Cuándo juega Colo Colo ante Peñarol?

El partido será este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo. El duelo cerrará la participación del Cacique en la Serie Río de la Plata y será transmitido por Disney+.