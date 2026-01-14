Colo Colo presentó este martes al uruguayo Javier Méndez como su tercer refuerzo en el presente mercado de pases, un nombre con experiencia y que se suma a Joaquín Sosa como las incorporaciones para potenciar la línea defensiva frente a las bajas de Sebastián Vegas y Alan Saldivia.

Precisamente Méndez llegó al mismo tiempo que se oficializara la salida de Saldivia hacia Vasco da Gama, y luego de haber posado junto a la camiseta de Colo Colo se destapó el sueldo que recibirá el zaguero de 31 años en el elenco Popular, quedando la interrogante si será un monto menor o mayor al que percibía su joven compatriota.

💰 ¿Cuál será el sueldo de Javier Méndez en Colo Colo?

Sabido es que la situación económica de Colo Colo fue bien compleja durante el 2025 por diversos motivos, por lo que en Blanco y Negro era importante hacer caja con ventas como la de Alan Saldivia y Vicente Pizarro, además del hecho de haberse liberado de sueldos altos con las salidas de Sebastián Vegas, Salomón Rodríguez (quien se marchó a préstamo al Montevideo City), Mauricio Isla (confirmado que no seguirá) y Brayan Cortés (jugará en Argentinos Juniors).

En torno a eso mismo, en las últimas horas El Mercurio detalló entonces el salario que tendrá Javier Méndez en su estadía en el Cacique, un monto que está lejos de ser de los más altos en el primer equipo.

El citado medio apuntó que el ex Peñarol ganará 25 millones de pesos mensuales, más que los 11 millones que recibía Saldivia pero lejos de los 70 millones de Javier Correa, los 83 de Claudio Aquino o los más de 100 millones de Arturo Vidal, entre algunos otros que se alzan como los montos más costosos para Colo Colo.

Así fue la presentación de Javier Méndez ante la prensa 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/NDnayMjKVk — Colo-Colo (@ColoColo) January 13, 2026

⚽ ¿Cuándo podría debutar Méndez en Colo Colo?

Javier Méndez viajará junto al resto del plantel de Colo Colo rumbo a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata, torneo de verano en el que los albos se estrenarán este jueves 15 de enero ante Olimpia de Paraguay, en encuentro programado para las 21:00 horas de nuestro país.