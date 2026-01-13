Colo Colo oficializó la salida de Alan Saldivia y, con ello, cerró un proceso que comenzó como apuesta formativa y terminó con el defensor consolidado en el primer equipo.

El anuncio fue acompañado por palabras del propio Saldivia, quien decidió marcar el cierre desde lo personal. Fue una despedida directa, emotiva y consciente del lugar que ocupó Colo Colo en su carrera profesional.

⚪ Alan Saldivia ya es de Vasco y Colo Colo cierra su ciclo

“Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera, me despido de Colo Colo. Llegué siendo joven, con la ilusión de crecer desde abajo, y este club me dio la oportunidad de formarme, competir y entender lo que significa representar a Colo Colo, el equipo más grande de Chile”, expresó el zaguero uruguayo.

Saldivia arribó a Macul en noviembre del 2021 con 19 años y terminó sumando 95 partidos oficiales, además de títulos nacionales, en un periodo donde logró continuidad y respaldo técnico. En su mensaje también apuntó al entorno que lo acompañó: “Agradezco a mis compañeros, cuerpos técnicos, trabajadores del club y a toda la hinchada por su muestra de cariño”.

Antes de cerrar, dejó una frase que resume su paso por el club: “Colo Colo quedará para siempre en mi historia, gracias por todo. Hasta pronto”.

🇧🇷 El desafío brasileño que abre una nueva etapa

Tras su despedida, Vasco da Gama oficializó su fichaje luego de los exámenes médicos y confirmó un contrato hasta diciembre de 2028. La operación se cerró con la compra de sus derechos económicos junto a Colo Colo.

Sobre este nuevo paso, Saldivia explicó: “Creo que es un equipo con mucha historia. Es un club que busca hacer crecer a los jugadores y me gustó mucho la idea de poder crecer y seguir mejorando”. También proyectó su rol: “Siempre voy a tener actitud, voy a matar y morir por el equipo”.

Además, adelantó cómo imagina su llegada a Brasil: “Mis expectativas en lo futbolístico es que podamos conseguir los objetivos que tengamos durante el año y sobre vivir acá, conocer la ciudad que todavía no conozco”.