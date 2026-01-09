Alan Saldivia cerró un capítulo importante de su carrera profesional este viernes en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde compartió sus últimas palabras como futbolista de Colo Colo antes de emprender vuelo hacia Río de Janeiro.

El defensor central uruguayo, quien llegó a los albos siendo muy joven, se despide del club después de vivir proceso de crecimiento deportivo y personal. Su destino es Vasco da Gama, club que lo recibirá como nuevo refuerzo para disputar campeonato brasileño tras operación comercial que benefició ambas instituciones.

En su adiós definitivo del Estadio Monumental, el zaguero charrúa reconoció que cumplió un ciclo importante en el “Cacique” y que requería nuevo desafío en su carrera. Ahora, con más experiencia, defensa buscará consolidarse en fútbol brasileño, territorio donde espera demostrar todo lo que aprendió en nuestro país.

⚽ Alan Saldivia se despidió de Colo Colo

Alan Saldivia expresó que estaba contento porque Colo Colo lo vio crecer desde su arribo y contó que el club le permitió acceder al fútbol brasileño. El charrúa valoró el proceso completo vivido en la institución alba. “Estaba contento porque el club me vio crecer y era muy chiquito cuando yo llegué. Me dieron la oportunidad de ir al fútbol brasileño, donde es un fútbol muy competitivo. Creo que cumplí un ciclo en Colo Colo, donde creo, en lo personal, que me fue muy bien, crecí y donde aprendí mucho. Contento por Colo Colo que me da la oportunidad y feliz”, dijo antes de emprender viaje a Brasil.

Por otro lado, el defensor lamentó el rendimiento del equipo en el centenario del ‘Popular. “Sí, creo que a todos los jugadores que compusimos ese Colo Colo del 2025 fue algo doloroso para todos, no fue el año que esperábamos y más en el Centenario donde uno piensa rendir mucho más. Creo que en lo personal y en lo grupal no se dieron las cosas que pensábamos, pero nada, es parte del proceso y de la vida que tiene que hacerte fuerte y son crecimientos de la vida. Te dejan enseñanzas donde uno aprende más de lo malo que lo bueno”, señaló.

😮 Alan Saldivia explicó los motivos de su salida de Colo Colo

Por último, Saldivia explicó los motivos de su salida del Estadio Monumental. “Son ciclos cumplidos. Claro, mi primera vez en el extranjero fue acá en Colo Colo. Vine muy chico, me tocó adaptarme, crecer y hoy feliz con esta oportunidad, de que también Colo Colo haya sido mi balance en todo momento fueron muy buenos”, indicó.

“Todo bien, creo que me voy bien. Se habló todo con Aníbal (Mosa), estábamos todos juntos, hubo acuerdo de ambas partes, así que nada. Claramente siempre pasan algún detalle que otro, que siempre pasa eso, pero nada, tranquilo y feliz de que se haya podido dar”, sentenció.

