Colo Colo vive un miércoles cargado de focos dentro y fuera de la cancha. Esta noche, el equipo de Fernando Ortiz se despide de la Serie Río de la Plata enfrentando a Peñarol en el estadio Centenario, en el último amistoso de su gira por Uruguay, mientras en Santiago el mercado de fichajes vuelve a activarse con movimientos inesperados.

El paso por Montevideo dejó sensaciones mixtas. Algunos chispazos de buen fútbol, pero más dudas que certezas en un plantel que todavía no se siente completamente armado. De hecho, tras los amistosos, el estratega albo volvió a transmitirle a la dirigencia que el equipo tiene cantidad de nombres, pero aún le falta calidad en puestos clave.

El duelo ante Peñarol será la última prueba internacional del Cacique antes de regresar a Chile. El partido sirve como cierre de una gira que permitió sumar rodaje, probar esquemas y confirmar varios diagnósticos internos del cuerpo técnico.

Más allá del resultado, el foco está en evaluar rendimientos individuales, consolidar una base titular y definir qué piezas siguen faltando para competir con mayor solidez en la temporada 2026.

