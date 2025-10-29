El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, dio a conocer sus sensaciones por no ir citado en los últimos partidos del equipo, debido a una decisión técnica del director técnico Fernando Ortiz.

La respuesta de Pavez fue sincera y no políticamente correcta, por lo que es posible que genere un remezón en el camarín del Cacique de cara a la recta final de la temporada, en la que buscará clasificar a la Copa Sudamericana.

🗣️ Esteban Pavez y su descargo por no ser citado en Colo Colo

Esteban Pavez entregó sus sensaciones en el marco de la Alfombra Roja por el lanzamiento de la película “Eterno”, en honor a David Arellano, por el centenario del club.

Pavez señaló: “Para qué voy a andar con cosas, siempre digo lo que pienso. Estoy caliente, porque más allá de jugar o no jugar, que es algo que pasa netamente por el técnico, pero creo que no ir convocado me choca, me pega, porque todos los días me mato para entrenar. Siempre soy de los mejores que entrena. Creo que uno ahí se gana la convocatoria”.

💣Esteban Pavez confesó que está "caliente" tras no ser convocado por Ortiz. pic.twitter.com/QiyFN6Lf4p — DaleAlbo (@dalealbo) October 29, 2025

“Mis compañeros me lo hacen sentir, todos me lo hacen sentir. No ir convocado me calienta, pero bueno, es parte de. En algún momento me iba a tocar y me lo tomo de esa forma. Estoy trabajando, como siempre, a full, para que el ‘profe' me convoque”, añadió.

“No tengo ninguna razón y tampoco la voy a pedir de verdad. Jugando, o las veces que me ha tocado estar en la banca, nunca he pedido explicaciones al cuerpo técnico. Creo que eso no corresponde. Yo sigo en la mía, entrenando a full, siendo un líder positivo y desde donde me toque yo siempre voy a aportar”, continuó.

“Sobre todo en los momentos malos es cuando más quiero estar, el otro día se perdió con Coquimbo y me hubiese encantado estar con mis compañeros adentro de la cancha. Ayer (lunes) se empató, la verdad es que fue bastante doloroso, también me gustaría estar con ellos dentro de la cancha. Me siento partícipe. Estos son los momentos en que más me gusta estar a mí por lo menos, en los momentos duros, porque en los momentos alegres está todo el mundo. Creo que en los momentos duros a mí siempre me ha gustado estar”, sentenció.