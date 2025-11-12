Revuelo causaron las declaraciones del capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, quien hace algunos días llenó de elogios a Universidad Católica, asegurando que es la mejor institución de nuestro país.

“Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica y el equipo más grande es Colo Colo… es difícil, pero es así”, dijo hace algunos días en conversación con Fernando ‘Chiqui’ Cordero en el podcast del Sifup.

Si bien la respuesta desde el interior no se hizo esperar y fue Javier Correa el encargado de alzar la voz, sin embargo, en las últimas horas se conoció que al interior del club tomaron algunas medidas con el mediocampista.

😮 La medida que tomó Colo Colo con Pavez tras sus declaraciones

Este miércoles el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, reveló que existió una conversación con el capitán del equipo producto de sus dichos.

“Nosotros hemos hablado con Esteban. Él es de casa, entiende lo que es la institución y nosotros entendemos que el club es lo más importante, es la institución más grande”, dijo el dirigente.

“Es una institución que, por lo que representa históricamente para el pueblo chileno, por los logros que tiene, la cantidad de socios y mil razones más, para nosotros el Club Social y Deportivo Colo Colo es la institución más grande del país y lo hablamos internamente con Esteban”, agregó.

⚽ Esteban Pavez, blanco de críticas en Colo Colo

Por otro lado, Edmundo Valladares tuvo palabras para el momento futbolístico de Esteban Pavez y las críticas que ha recibido por parte de los hinchas del conjunto albo.

“Ha sido un año difícil en general para Colo Colo en lo futbolístico, pero creo que ha habido muchas críticas a Esteban, primero en lo futbolístico”, declaró.

“Son críticas que pueden ser válidas o no, pero creo que en la institución y en nuestro plantel obviamente han habido problemas y situaciones complejas. El rendimiento no ha sido el esperado, pero no creo que pase solo por Esteban Pavez”, completó.

