Colo Colo consiguió un importante triunfo en el Campeonato Nacional este sábado cuando derrotó por 2-1 a Unión Española con un hombre menos. Esta victoria le permitió a los albos recortar distancia con sus antecesores y seguir ilusionados con un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

El partido frente a los hispanos, además, marcó el retorno de Esteban Pavez, capitán del equipo que ha perdido terreno con la llegada de Fernando Ortiz y que en las últimas horas estuvo en el centro de la polémica.

El experimentado volante del Cacique lanzó una frase que sacó ronchas en el Estadio Monumental, puesto que elogió a uno de los clásicos rivales del club: Universidad Católica. Sus dichos generaron ruido y provocaron que un compañero del plantel saliera a contestar.

😮 Los dichos de Pavez que encendieron la polémica en Colo Colo

Esteban Pavez compartió un almuerzo con Fernando Cordero en el podcast del Sifup, donde sorprendió asegurando que los cruzados son la mejor institución deportiva del país.

“Tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica y el equipo más grande es Colo Colo… es difícil, pero es así”, declaró sin filtro el capitán de Colo Colo.

😱 Javier Correa responde al capitán de Colo Colo y envía mensaje a U Católica

Como era de esperar, la respuesta a Esteban Pavez no se hizo esperar y fue Javier Correa, el autor de uno de los goles ante Unión Española, quien alzó la voz y contestó con todo al capitán de Colo Colo.

“Son opiniones. Si van a juzgar por cada cosa que diga o hace uno… son opiniones. Es la opinión de Esteban, no lo puedo juzgar. Yo al otro club (Universidad Católica) no lo conozco”, dijo tras el compromiso ante los hispanos.

“Yo estoy acá, esta es la institución más grande para mí. Después cada uno tiene su opinión, obviamente que los del otro lado van a decir que son ellos los más grandes. Los de la U también va a decir que ellos son los más grandes, pero es show y lo que vende. Para mí yo estoy en el club más grande de Chile y eso no es mentira, todo el mundo lo sabe”, sentenció Correa.

