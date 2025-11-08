Colo Colo consiguió una victoria que les da vida: los Albos derrotaron por 2-1 a Unión Española en el estadio Santa Laura y quedaron a solo dos puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, aunque con un partido más que sus competidores directos.

Tras el duelo por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, el Cacique está octavo con 41 puntos, mientras que el umbral de clasificación está en 43 con Audax Italiano, aunque los Tanos juegan este domingo ante Huachipato.

Los Hispanos se mantuvieron en zona de descenso, a un punto de la salvación, aunque el problema es que el margen cada vez es menor para escapar de la zona roja. Además, era un duelo en el que pudieron hacer más, tomando en cuenta que jugaron con uno más desde los 63’ por la expulsión de Jonathan Villagra.

⚽ Los goles de Unión Española vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta llegó para el Cacique en los 28 minutos de juego, mediante Javier Correa, quien enganchó y definió de gran forma en el área de Unión Española. Esta conquista fue polémica, eso sí, dado que en la jugada previa se reclamó con todo una supuesta falta de Tomás Alarcón contra Pablo Aránguiz, la que no consideró el árbitro Héctor Jona, ni el VAR.

El empate llegó en los 43’: Pablo Aránguiz ejecutó de gran forma un tiro libre, aunque contó con la colaboración del portero Fernando De Paul, tanto en el armado de la barrera como en la reacción. De todas maneras, el Tuto fue uno de los puntos altos del Cacique en este compromiso.

Tras la de roja de Jonathan Villagra parecía que no había por dónde llegara la victoria de los Albos. No obstante, en un sorpresivo tiro libre en diagonal al arco, Tomás Alarcón ejecutó a ras de pasto y sorprendió al portero Martín Parra (79′), quien en todo caso estuvo flojo en su respuesta.

Sobre el final del encuentro le anularon un gol a Lucas Cepeda, ahora sí por una falta previa, la que prometía ser una emocionante última jugada del duelo, pero terminó con un tiro libre a la barrera de Aránguiz.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Unión Española y Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la cancha en dos semanas más (fecha y hora por confirmar) ante Unión La Calera en el estadio Monumental.

Unión Española, en tanto, visita a Deportes Limache en una “final del mundo” en la lucha por salvarse del descenso.

📊 Estadísticas Unión Española vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27
Unión Española
08/11/2025 15:00
1
2
Descanso : 1 1
Finalizado
Colo Colo
  • Pablo Aranguiz 43′
  • Franco Ratotti 2′
  • Ignacio Jeraldino 31′
  • Gonzalo Castellani 59′
  • Bryan Vejar 78′
  • Bruno Jauregui 89′
  • Javier Correa 28′
  • Tomas Alarcon 79′
  • Jonathan Villagra 16′
  • Cristian Riquelme 75′
  • Jonathan Villagra 63′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
89 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Bruno Jauregui
88 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Leandro Hernandez
88 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Javier Correa
82 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Esteban Pavez
82 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Claudio Aquino
82 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Ariel Uribe
82 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Bianneider Tamayo
81 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Cristian Insaurralde
81 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Franco Ratotti
79 ‘
Colo Colo
Gol regular : Tomas Alarcon
78 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Bryan Vejar
75 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Cristian Riquelme
72 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Fernando Ovelar
72 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Ignacio Jeraldino
72 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Felipe Massri
72 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Kevin Contreras
67 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Cristian Riquelme
67 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Marcos Bolados
63 ‘
Colo Colo
Tarjeta roja : Jonathan Villagra
59 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Bryan Vejar
59 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Gonzalo Castellani
59 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Gonzalo Castellani
43 ‘
Unión Española
Gol regular : Pablo Aranguiz
31 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Ignacio Jeraldino
28 ‘
Colo Colo
Asistencia : Claudio Aquino
28 ‘
Colo Colo
Gol regular : Javier Correa
16 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Jonathan Villagra
2 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Franco Ratotti
[ +5 ‘ ] Asistencia de Leandro Hernandez en el gol.
[ +5 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca [player1]!
Amonestación para Bruno Jauregui.
Cambio: se retira Javier Correa y entra en su lugar Leandro Hernandez.
Cambio: se retira Claudio Aquino y entra en su lugar Esteban Pavez.
Cambio: se retira Bianneider Tamayo y entra en su lugar Ariel Uribe.
Cambio: se retira Franco Ratotti y entra en su lugar Cristian Insaurralde.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Tomas Alarcon!
Amonestación para Bryan Vejar.
Amonestación para Cristian Riquelme.
Cambio: se retira Ignacio Jeraldino y entra en su lugar Fernando Ovelar.
Cambio: se retira Kevin Contreras y entra en su lugar Felipe Massri.
Cambio: se retira Marcos Bolados y entra en su lugar Cristian Riquelme.
¡EXPULSADO! – ¡Jonathan Villagra ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Gonzalo Castellani y entra en su lugar Bryan Vejar.
Amonestación para Gonzalo Castellani.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Pablo Aranguiz!
Amonestación para Ignacio Jeraldino.
Asistencia de Claudio Aquino en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Javier Correa!
Amonestación para Jonathan Villagra.
Amonestación para Franco Ratotti.
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión Española
3-1-4-2
Martin Parra 1
Martin
Parra
Sebastian Pereira 13
Sebastian
Pereira
Fabricio Formiliano 21
Fabricio
Formiliano
Bianneider Tamayo 29
Bianneider
Tamayo
Pablo Aranguiz 22
Pablo
Aranguiz
Kevin Contreras 2
Kevin
Contreras
Bruno Jauregui 6
Bruno
Jauregui
Gonzalo Castellani 25
Gonzalo
Castellani
Gabriel Norambuena 24
Gabriel
Norambuena
Franco Ratotti 34
Franco
Ratotti
Ignacio Jeraldino 23
Ignacio
Jeraldino
  • Entrenador
  • 0
    Miguel Ramirez
  • Suplentes
  • 12
    Enzo Uribe
  • 7
    Fernando Ovelar
  • 9
    Cristian Insaurralde
  • 10
    Ariel Uribe
  • 17
    Felipe Massri
  • 19
    Bryan Vejar
  • 33
    Rodrigo Alarcon
Colo Colo
4-1-4-1
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Mauricio Isla 22
Mauricio
Isla
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Emiliano Amor 15
Emiliano
Amor
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Tomas Alarcon 25
Tomas
Alarcon
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Claudio Aquino 10
Claudio
Aquino
Marcos Bolados 11
Marcos
Bolados
Javier Correa 9
Javier
Correa
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 3
    Daniel Gutierrez
  • 17
    Cristian Riquelme
  • 38
    Victor Campos
  • 8
    Esteban Pavez
  • 24
    Leandro Hernandez
  • 51
    Cristian Alarcon
17
Faltas Cometidas
11
2
Fuera de Juego
1
41
Posesión de Balón
59
5
Tarjetas Amarillas
2
7
Tiros Fuera
5
8
Tiros a Puerta
4
4
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
1
9
Saques de Portería
10
0
Penaltis
0
12
Tiros Libres
19
2
Paradas
7
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
6
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
1
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
3
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
3
Corners 1ª Mitad
0
1
Corners 2ª Mitad
4
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
8
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
9
Faltas Cometidas 2ª Mitad
7
Últimos enfrentamientos
UNI 1 – 2 COL 08/11/2025
COL 4 – 1 UNI 24/05/2025
UNI 1 – 2 COL 21/07/2024
COL 3 – 0 UNI 17/02/2024
COL 0 – 2 UNI 03/12/2023

Así puedes seguir a Al Aire Libre en Google Discover en solo segundos y recibe todas las noticias deportivas