Colo Colo consiguió una victoria que les da vida: los Albos derrotaron por 2-1 a Unión Española en el estadio Santa Laura y quedaron a solo dos puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, aunque con un partido más que sus competidores directos.

Tras el duelo por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, el Cacique está octavo con 41 puntos, mientras que el umbral de clasificación está en 43 con Audax Italiano, aunque los Tanos juegan este domingo ante Huachipato.

Los Hispanos se mantuvieron en zona de descenso, a un punto de la salvación, aunque el problema es que el margen cada vez es menor para escapar de la zona roja. Además, era un duelo en el que pudieron hacer más, tomando en cuenta que jugaron con uno más desde los 63’ por la expulsión de Jonathan Villagra.

⚽ Los goles de Unión Española vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

La apertura de la cuenta llegó para el Cacique en los 28 minutos de juego, mediante Javier Correa, quien enganchó y definió de gran forma en el área de Unión Española. Esta conquista fue polémica, eso sí, dado que en la jugada previa se reclamó con todo una supuesta falta de Tomás Alarcón contra Pablo Aránguiz, la que no consideró el árbitro Héctor Jona, ni el VAR.

El empate llegó en los 43’: Pablo Aránguiz ejecutó de gran forma un tiro libre, aunque contó con la colaboración del portero Fernando De Paul, tanto en el armado de la barrera como en la reacción. De todas maneras, el Tuto fue uno de los puntos altos del Cacique en este compromiso.

Tras la de roja de Jonathan Villagra parecía que no había por dónde llegara la victoria de los Albos. No obstante, en un sorpresivo tiro libre en diagonal al arco, Tomás Alarcón ejecutó a ras de pasto y sorprendió al portero Martín Parra (79′), quien en todo caso estuvo flojo en su respuesta.

Sobre el final del encuentro le anularon un gol a Lucas Cepeda, ahora sí por una falta previa, la que prometía ser una emocionante última jugada del duelo, pero terminó con un tiro libre a la barrera de Aránguiz.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Unión Española y Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la cancha en dos semanas más (fecha y hora por confirmar) ante Unión La Calera en el estadio Monumental.

Unión Española, en tanto, visita a Deportes Limache en una “final del mundo” en la lucha por salvarse del descenso.

📊 Estadísticas Unión Española vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025