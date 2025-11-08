Unión Española y Colo Colo jugarán una verdadera final en el Estadio Santa Laura por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

Los Hispanos han estado comprometidos con el descenso gran parte del torneo y necesitan de un triunfo frente a Colo Colo para poder soñar con mantener la categoría.

Para el Cacique este partido también es muy importante. Los Albos deben derrotar a la Unión Española si quieren recortar distancia y luchar por el último cupo a la Copa Sudamericana.

El duelo entre U Española y Colo Colo será arbitrado por Héctor Jona.

⏱️Unión Española vs Colo Colo, minuto a minuto