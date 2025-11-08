EN VIVO: Unión Española vs Colo Colo por el Campeonato Nacional
08/11/2025 14:02
-
Bastián Catalán
Unión Española vs Colo Colo jugarán una verdadera final en el Campeonato Nacional, los Hispanos para mantener la categoría y los Albos por llegar a la Copa Sudamericana.
Unión Española y Colo Colo juegan una final / ©Photosport
jugarán una verdadera final en el Estadio Santa Laura por la Fecha 27 del Unión Española y Colo Colo Campeonato Nacional.
Los Hispanos han estado comprometidos con el descenso gran parte del torneo y necesitan de un triunfo frente a para poder soñar con mantener la categoría. Colo Colo
Para el Cacique este partido también es muy importante.
Los Albos deben derrotar a la Unión Española si quieren recortar distancia y luchar por el último cupo a la Copa Sudamericana.
El duelo entre U Española y Colo Colo será arbitrado por Héctor Jona.
⏱️Unión Española vs Colo Colo, minuto a minuto
Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.