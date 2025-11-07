Unión Española y Colo Colo se enfrentarán este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Santa Laura, en la comuna de Independencia.
El equipo dirigido por Miguel Ramírez llega tras empatar sin goles ante Everton en Viña del Mar, mientras que el cuadro de Fernando Ortiz viene de vencer por 1-0 a Ñublense como visita en Chillán. En la tabla de posiciones, Unión Española ocupa el puesto 15 con 21 puntos, en zona de riesgo, mientras que Colo Colo se encuentra en el octavo lugar con 38 unidades, peleando por entrar a torneos internacionales.
⏰ Unión Española vs Colo Colo en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Colo Colo?
El partido Unión Española vs Colo Colo se jugará este sábado 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, en Santiago.
- 🗓 Fecha: Sábado 8 de noviembre
- 🕒 Hora: 15:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Santa Laura, Independencia
📡 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs Colo Colo?
- 📺 TV: TNT Sports Premium
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Unión Española vs Colo Colo
- Árbitro: Héctor Jona
- 1er asistente: Miguel Rocha
- 2do asistente: José Retamal
- Cuarto árbitro: Claudio Díaz
- VAR: Juan Lara
- AVAR: Reinerio Alvarado
🔴 El XI probable de Unión Española vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025
- Martín Parra; Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano, Rodrigo Alarcón; Simón Ramírez, Bruno Jauregui, Kevin Contreras, Gonzalo Castellani, Pablo Aránguiz; Ignacio Jeraldino, Cristián Insaurralde. DT: Miguel Ramírez.
⚪️ El XI probable de Colo Colo vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
- Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino, Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.