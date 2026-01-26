Tras el amargo capítulo con Emiliano Vecchio, Unión Española dio vuelta la página y confirmó un fichaje de peso para la llamada “Operación Retorno” en pleno mercado de fichajes del fútbol chileno. Con la urgencia de salir de la Primera B, la dirigencia de hispana apostó por experiencia para fortalecer una de las zonas más sensibles del equipo.

Se trata de un viejo conocido que ya defendió la camiseta roja hace algunas temporadas y que regresa con pasos por Estados Unidos y Colombia en su currículum. El club lo presentó con un emotivo mensaje, confiando en su presencia física, juego aéreo y liderazgo para comandar la defensa en la exigente lucha por el ascenso.

🏠 ¿Quién es el refuerzo que vuelve a Unión Española?

La incógnita se despejó este lunes a través de las redes sociales oficiales de los hispanos. El club oficializó la contratación de José Manuel Ajá, defensor uruguayo de 32 años que llega procedente de CA Juventud de Uruguay.

La institución apeló a la memoria emotiva para anunciar su regreso: “¡Bienvenido a casa, José! El defensor vuelve a Unión Española para reforzar nuestra zaga”, publicaron en sus plataformas digitales. El zaguero arriba con ritmo de competencia, luego de disputar 17 partidos y marcar dos goles en la temporada 2025, confirmando que su aporte ofensivo en pelota parada sigue vigente, potenciado además por su imponente físico y sus 1,91 metros de estatura, un factor clave en el juego aéreo del que Unión buscará sacar ventaja durante la presente temporada.

La trayectoria del defensor respalda la apuesta de la dirigencia. A lo largo de su carrera, el central uruguayo ha defendido las camisetas de Orlando City y Vancouver Whitecaps en la MLS, además de Independiente Santa Fe en Colombia, sumando también pasos previos por el fútbol chileno con Unión Española en 2019 y Santiago Wanderers en 2021.

⚔️ ¿A quién llega a reemplazar y cuál es el desafío del 2026?

El arribo de José Manuel Ajá responde a una necesidad concreta de reordenar la zaga hispana en pleno mercado de pases. Su incorporación se da en un escenario donde el canterano Valentín Vidal podría dejar el club, considerando que, según información de Nación Oro y Cielo, “las negociaciones con Unión Española por Valentín Vidal están bien avanzadas” para su eventual traspaso a Everton. Ante ese contexto, la dirigencia optó por asegurar experiencia y jerarquía inmediata en la última línea.

El panorama en Santa Laura no admite margen de error. Tras un inicio de año marcado por el frustrado retorno de Emiliano Vecchio, el club dio vuelta la página para enfocarse de lleno en la cancha y en el objetivo central de la temporada: competir con regularidad en la Primera B 2026. La meta es clara—volver cuanto antes a la división de honor—y para ello confían en que la solidez del zaguero uruguayo sean un pilar en una categoría física y altamente disputada, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la carrera por el ascenso.