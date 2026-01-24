La guerra mediática escaló entre Unión Española y Emiliano Vecchio. Santiago Perdiguero, presidente de los hispanos, respondió con dureza a las acusaciones del argentino y su pareja Virginia Tissera, asegurando que el jugador “era consciente y aceptó un salario y un premio por ascender a Primera División. Se le dejó claro que no se le podría pagar vivienda y vehículo“. El directivo, quien negoció personalmente la operación retorno del argentino, negó al diario La Tercera cualquier incumplimiento contractual.

La polémica explotó cuando Vecchio confirmó su salida del club sin haber debutado, alegando que “el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado. Hasta los pasajes me tuve que pagar”. Su esposa Virginia Tissera sumó más críticas, acusando “abandono de persona” y revelando que debieron pagar traslados y renovar el Airbnb con dinero propio.

💰 Lo que dice el contrato entre Unión Española y Vecchio

Perdiguero reveló detalles del acuerdo para defenderse. Según el presidente hispano, Vecchio recibió por adelantado el primer mes de sueldo para que buscara casa, además de pactarse un premio de US$ 100.000 si Unión logra el ascenso como compensación por el salario reducido.

“Nunca se le ha pagado vehículo a ningún jugador. Es insólito. Tampoco se habló de colegio para los hijos. El jugador al principio tuvo la mejor disposición. En el contrato estaban claras las condiciones. Lo firmó y lo aceptó”, enfatizó el dirigente hispano a El Deportivo.

🚫 ¿Por qué Vecchio dejó de entrenar en Unión Española?

Perdiguero acusó al jugador de múltiples ausencias injustificadas. “Al principio (faltó), porque estaba enfermo. Fue el médico a su casa, porque le cayó mal una comida o algo así. Después llegaba un día, daba una pésima imagen y luego faltó tres días seguidos“, detalló el directivo.

El volante argentino lleva una semana y media sin aparecer en Santa Laura pese a tener contrato vigente.

⚖️ ¿Puede Vecchio fichar en San Lorenzo?

No, según Perdiguero. “En este momento, Emiliano no puede firmar en otro club. Tiene contrato con Unión Española. Por esa razón, todos los días se le está citando para que lo cumpla”, sentenció el mandamás hispano.

La advertencia apunta directamente a San Lorenzo de Almagro, club donde Vecchio manifestó su deseo de jugar incluso gratis.