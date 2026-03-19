Unión Española y Puerto Montt se miden en un duelo muy atractivo por la Fecha 5 de la Primera B 2026, con ambos duelos aspirando a sumar puntos que le permitan ir pavimentando el sueño del ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

El Rojo de Independencia tiene apenas una victoria en los cuatro partidos disputados y debe empezar a sumar de a tres si no quiere alejarse de los puestos de privilegio del torneo, mientras que la escuadra puertomontina tiene campaña perfecta, por lo que ya se perfila como uno de los candidatos al título, aunque obviamente queda mucho.

Este duelo tiene historia: la última vez que jugaron fue en 2021 por la Copa Chile (3-2 a favor de los Delfines), pero el compromiso más recordado es el que jugaron por la Liguilla de Promoción 2008, en la que los sureños le ganaban 3-0 a los Hispanos condenándolos al descenso. No obstante, una reacción épica del elenco de Plaza Chacabuco permitió que el partido llegara al empate para que los locales se salvaran del descenso en Santa Laura.

¿Quién transmite en vivo Unión Española vs Puerto Montt por la Primera B 2026?

El partido de Unión Española vs Puerto Montt será transmitido por la señal de TNT Sports en TV cable y TNT Sports en HBO Max en la plataforma de pago de streaming.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Puerto Montt por la Primera B 2026?

El duelo de Unión Española y Puerto Montt se disputará este viernes 20 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Santa Laura por la Fecha 5 de la Primera B 2026.

Fecha: Viernes 20 de marzo

Horario: 20:30 horas

Estadio: Santa Laura

Árbitros del partido de Unión Española vs Puerto Montt

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Jean Araya

4to árbitro: Francisco Gaggero

El XI de Unión Española vs Puerto Montt por la Primera B 2026

Kevin Contreras; Bastián Roco, Rodrigo Alarcón, Gabriel Norambuena; William Machado, Felipe Massri, Núñez; Mitchell Wassenne, Patricio Rubio y Pablo Aránguiz. DT: Ronald Fuentes.

El XI de Puerto Montt vs Unión Española por la Primera B 2026

Luis Ureta; Byron Nieto, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Kevin Egaña; Alexis Sabella, Gabriel Castillo, Sebastián Pérez; Manley Clerveaux, Jason Flores y Richard Paredes. DT: Emiliano Astorga.