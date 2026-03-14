La jornada de domingo de la cuarta fecha de la Primera B tendrá un duelo de necesitados de entrada, Deportes Antofagasta recibirá a Unión Española en el Estadio Calvo y Bascuñán con la opción de conseguir su segundo triunfo en lo que corre de certamen. Los Hispanos también vienen a los tumbos y ya tuvieron que cambiar a Gonzalo Villagra en la banca.

El duelo tendrá televisión y también podrá ser visto por aplicación.

¿Qué canal transmite Antofagasta vs U Española por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Antofagasta vs U Española debes acceder a TNT Sports en tu señal de TV cable y a través del streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir el minuto a minuto, las estadísticas y todas las jugadas destacadas en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs U Española por la Primera B 2026?

Antofagasta vs U Española se enfrentan este domingo 15 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán, por la cuarta jornada del Campeonato de Ascenso.

Fecha: Domingo 15 de marzo

Horario: 12:00 horas

12:00 horas Estadio: Estadio Calvo y Bascuñán

Árbitros del partido de Antofagasta vs U Española

Árbitro: Jorge Oses

Jorge Oses 1er asistente: Jorge González

Jorge González 2do asistente: Ariel Armijo

Ariel Armijo Cuarto árbitro: Diego Paredes

Probable formación de Antofagasta vs U Española

Fernando Hurtado; Manuel Maluenda, Cristián Díaz, Sebastián Leyton, José Bandez, Zacarías Abuhdba, Matías Gallegos, Brayan Hurtado, Adrián Cuadra, Fabián Manzano y Mathias Suárez.

Probable formación U Española vs Antofagasta

Martín Rodríguez; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, William Machado, Patricio Rubio, Pablo Aránguiz, Felipe Massri, Mitchell Wassenne, Ulises Ojeda, Gabriel Norambuena y Bastián Roco.

Antofagasta vs U Española en vivo, minuto a minuto