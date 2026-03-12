Unión Española decidió poner fin al ciclo de Gonzalo Villagra en el cargo de director técnico del primer equipo (seguirá en el fútbol joven), luego de un inicio irregular en esta temporada que tiene al equipo con apenas tres puntos en la Primera B y el mismo número de unidades en dos partidos de la Copa Chile 2026.

Los Hispanos salieron rápido a encontrar a un reemplazante y lo encontraron: se trata de un estratega que ya ha tenido dos experiencias anteriores en el club. En la primera de ellas mostró un buen rendimiento, pero se fue por una mala racha final, mientras que su segundo ciclo fue muy oscilante en el rendimiento del equipo.

El DT que llega a reemplazar a Gonzalo Villagra en Unión Española

Se trata de Ronald Fuentes: el DT llega tras un paso por Ñublense en 2025 y llega, por supuesto, con la misión de enrielar el rendimiento del equipo y conseguir de inmediato el retorno a Primera División de cara a la temporada 2027.

Fuentes estuvo en 2020 y 2023 en Plaza Chacabuco, bajo la misma administración de Jorge Segovia. En ambas ocasiones el entrenador se fue con diferencias con los dirigentes, pero terminó volviendo, lo que demuestra su identificación con el club.

El comunicado de Unión Española:

“Informamos a nuestros hinchas y a la opinión pública que Gonzalo Villagra y su cuerpo técnico han dejado de encabezar la dirección técnica del plantel profesional de Unión Española.

Como institución, agradecemos sinceramente a Gonzalo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrado durante el tiempo en que asumieron el desafío de dirigir a nuestro equipo.

Gonzalo seguirá vinculado a nuestra institución, continuando su aporte al club con la misma entrega, valores e identidad que lo han convertido en un referente e ídolo de los últimos años defendiendo nuestros colores.

Asimismo, comunicamos que Ronald Fuentes asumirá la dirección técnica del plantel profesional. Ronald es un conocedor del club, habiendo dirigido tanto en el fútbol joven como en el primer equipo. Desde ya, le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío al mando de Unión Española”.