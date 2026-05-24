Deportes Antofagasta recibe a Deportes Santa Cruz este domingo 24 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán por la Fecha 13 de la Primera B 2026, compromiso en el que los pumas buscan meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares, mientras los unionistas intentan escapar de la zona de descenso en su visita al norte.

Se trata de uno de los duelos del domingo en esta jornada de Primera B, con un cuadro local enfocado en aprovechar la localía para no perderle pisada al líder Cobreloa, y con una visita que llega golpeada tras sumar otra caída, necesitando reaccionar de manera urgente si pretende mantener la categoría.

¿Quién transmite Antofagasta vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

El compromiso entre Deportes Antofagasta y Deportes Santa Cruz se transmitirá en televisión a través de TNT Sports y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Santa Cruz por la Primera B 2026?

Deportes Antofagasta vs Deportes Santa Cruz juegan este domingo 24 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán por la fecha 13 de la Primera B.

Fecha: Domingo 24 de mayo

Hora: 12:30 horas

Estadio: Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta

Árbitros de Antofagasta vs Santa Cruz

Árbitro: Francisco Gaggero

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Ignacio Zamora

4to árbitro: Gustavo Ahumada

¿Cómo llegan Antofagasta vs Santa Cruz?

Deportes Antofagasta llega irregular a este compromiso, puesto que en la última fecha igualó 1-1 ante San Marcos de Arica en el Carlos Dittborn, resultado que le impidió escalar posiciones en la pelea por el ascenso directo. Pese a ello, los pumas se mantienen en zona de privilegio: marchan quintos en la tabla con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres empates y tres derrotas, y vienen de un envión importante con la goleada por 3-1 ante San Luis en su última presentación de local.

Por su parte, Deportes Santa Cruz llega complicadísimo tras caer por 3-2 ante Deportes Temuco como local en el Joaquín Muñoz García, derrota que lo dejó penúltimo en la clasificación con apenas 7 unidades, fruto de una sola victoria, cuatro empates y siete derrotas. Los unionistas vienen de una racha negativa que los tiene de lleno en zona de descenso, por lo que necesitan reaccionar con urgencia en su visita al norte.

Formaciones de Antofagasta vs Santa Cruz

Formación de Antofagasta

Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Cristian Diaz, Simón Ramirez, Zacarías Abuhadba; Adrian Cuadra, Fabian Manzano, Christian Bravo; Matías Gallegos, Brayan Hurtado y Josepablo Monreal. DT: Luis Marcoleta.

Formación de Santa Cruz

Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Nicolás Guerrero, Gino Alucema, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Diego Plaza, Hugo Herrera; David Tati, Diego Arias y Nicolás Barrios. DT: Dalcio Giovangnoli.

Antofagasta vs Santa Cruz, minuto a minuto