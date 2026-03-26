José Luis Sierra podría volver a dirigir fuera de Chile en el corto plazo. Tras un complejo paso por Unión Española en la temporada 2025, el “Coto” asoma nuevamente como opción en el fútbol árabe, donde ya cuenta con una experiencia reciente.

El exvolante de la selección chilena busca dejar atrás un año complicado que terminó con el descenso del cuadro hispano a la Primera B, en una campaña marcada por la irregularidad, la falta de gol y serias dificultades defensivas.

¿Qué club de Qatar quiere fichar a José Luis Sierra como DT?

Según información revelada por el medio catarí Bo7md, José Luis Sierra estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Al-Wakrah.

El club compite en la Qatar Stars League y busca una reestructuración profunda de su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. Para ello, apuesta por un técnico con experiencia internacional, respaldado además por la historia de una institución que ya fue campeona local en 1999 y 2001.

De concretarse su llegada, el “Coto” sumaría un nuevo desafío en el extranjero, ampliando una trayectoria que incluye pasos por Unión Española (campeón en 2013), Colo Colo, Al-Ittihad, Palestino y Al-Tai.

المدرب التشيلي خوسيه سييرا يقترب من نادي الوكرة 🩵🖤#دوري_نجوم_بنك_الدوحة pic.twitter.com/Yb3KkpO1v5 — Bo7md – بوحمد ‏ (@bo7md6_) March 25, 2026

¿Cómo le fue a José Luis Sierra en su última experiencia en Medio Oriente?

Antes de su regreso a Chile, Sierra dirigió al Al-Wehda, donde logró alcanzar la final de la Copa del Rey de Campeones, eliminando a rivales importantes en el camino. Sin embargo, su proceso también estuvo marcado por la irregularidad en la liga local, donde el equipo terminó cerca de la zona de descenso, lo que finalmente derivó en su salida del club.

De concretarse su llegada a Al-Wakrah, José Luis Sierra tendría la oportunidad de relanzar su carrera tras una temporada 2025 compleja en Chile. El técnico nacional viene de un año marcado por el descenso de Unión Española a la Primera B, por lo que este desafío en el fútbol catarí aparece como una opción clave para reposicionarse a nivel internacional.

En resumen