Unión Española aún no logra cerrar la herida del descenso a Primera B. El golpe sufrido en la temporada 2025 sigue presente en el entorno hispano, especialmente mientras el club intenta reorganizarse para volver a la máxima categoría.

En ese contexto, una de las voces más autorizadas del club decidió hablar. Y no fue una declaración cualquiera: fue un análisis directo, sin excusas, que vuelve a poner sobre la mesa lo que ocurrió en una de las campañas más complejas de los últimos años.

Sierra: Descenso con Unión Española y la autocrítica que marca su paso

José Luis Sierra asumió su responsabilidad en el descenso de Unión Española. El exentrenador fue claro al analizar su etapa y no buscó justificar lo ocurrido. “Me hago responsable de lo que pasó”, reconoció el Coto, apuntando directamente a no sacar el rendimiento esperado de un plantel que, según él, tenía condiciones para competir.

El histórico del club dejó en evidencia que el problema no fue sólo estructural, sino también futbolístico, marcando una reflexión poco habitual en el fútbol chileno.

Los errores futbolísticos que explican la caída de Unión Española

Uno de los puntos clave que mencionó Sierra fue la falta de eficacia. Unión Española tenía dificultades para convertir, mientras que sus rivales aprovechaban casi todas sus opciones. Esa combinación terminó generando inseguridad en el equipo, lo que se reflejó en los resultados. “Nos costaba hacer goles y nos convertían con facilidad”, explicó en conversación con El Mercurio.

A pesar de eso, el exDT insistió en que el plantel tenía potencial, lo que se confirma con jugadores que siguieron en Primera División tras el descenso.

¡GANÓ EL ROJOOOOOOO! 🙌🇪🇸



Victoria en la Catedral ante Deportes Puerto Montt.



¡Gracias a todos los Hispanos que nos acompañaron en esta jornada! 🌧️🏟️🇪🇸 pic.twitter.com/B6H4LO4F7k — Unión Española (@UEoficial) March 21, 2026

El mensaje del Coto Sierra a los hinchas de Unión Española

Más allá del análisis técnico, Sierra también abordó el impacto emocional del descenso. El vínculo con el club lo llevó a empatizar con el sentir de los hinchas. “Entiendo cualquier sentimiento que tengan, me duele tanto como a ellos”, expresó, en una señal clara de identificación con la institución.

El Coto dirigió 11 partidos en esa temporada, sumando apenas seis puntos antes de dejar el cargo, en un proceso que terminó marcando el destino del equipo.