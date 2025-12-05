Unión Española tocó fondo el pasado fin de semana. Los hispanos fueron goleados en la penúltima fecha del Campeonato Nacional a manos de O’Higgins y perdieron la categoría por segunda vez en su historia.

Esto provocó un importante golpe para el elenco de Independencia que aún debe jugar el último partido de la temporada este sábado, donde se despedirá de la división de honor del fútbol chileno.

El equipo dirigido técnicamente por Gonzalo Villagra se medirá como visitante a Coquimbo Unido, partido en el que vivirá en carne propia la primera gran consecuencia tras el descenso.

🚌 La primera gran consecuencia del descenso de Unión Española

La pérdida de la categoría no solo significará un importante golpe deportivo en el equipo, sino que también afectará directamente a las arcas económicas del club. Esto porque la escuadra de Plaza Chacabuco sufrirá una disminución en sus ingresos. Los que más lamentarán serán los relacionados a los derechos televisivos, donde percibirán alrededor de un 80% menos.

Esta situación ya trajo consecuencias en la tienda hispana. Según reveló Radio ADN, para el partido frente a Coquimbo Unido, el plantel se trasladará por tierra hasta la Cuarta Región.

Según el citado medio, los jugadores deben presentarse a las 6:45 de este sábado en el Complejo Santander en Quilín para emprender un viaje en bus para jugar por la tarde en el Francisco Sanchez Rumoroso.

Esto deja en evidencia los recortes económicos que deberá hacer la dirigencia, puesto que optaron por no concentrar la jornada previa en Coquimbo ni viajar en avión con el objetivo de abaratar costos.

📅 ¿Cuándo juega Unión Española?

Tras sufrir el descenso a la Primera B en la fecha pasada, Unión Española jugará su último partido de la temporada en el Campeonato Nacional este sábado 6 de diciembre cuando visite a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso desde las 18:00 horas.

En el 2026, en tanto, los hispanos jugarán en la Primera B del fútbol chileno, donde tendrán la misión de volver a la máxima división de nuestro país.

