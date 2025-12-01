Independencia amaneció con un golpe del que todavía cuesta recuperarse. Unión Española consumó su descenso después de una temporada cargada de decisiones fallidas, tensiones internas y una estructura que no resistió el deterioro. La caída no solo remeció al club en lo deportivo: expuso de golpe un modelo que venía resentido hace años.

En Santa Laura ya entienden que el regreso a Primera no será automático. El desafío se mueve entre un presupuesto desajustado, contratos firmados en otro escenario, el liderazgo de Jorge Segovia desde España y una base juvenil que, si antes era complemento, hoy se transforma en obligación. La reconstrucción será profunda y apremiante.

🔎 ¿Qué dijo la gerencia de Unión Española tras el descenso y cuál es el diagnóstico real del club?

El gerente general, Sabino Aguad, enfrentó la caída sin matices. “Para todos es un día demasiado triste… pocas palabras tenemos salvo pedir disculpas”, reconoció. Su visión apunta a tres ejes inevitables: austeridad, plantel con base juvenil y la continuidad activa de Jorge Segovia en la toma de decisiones.

Aguad admitió que Unión nunca contempló un escenario de descenso. “Siempre pensamos que seguíamos en Primera”, dijo. La planificación técnica y económica —incluyendo sueldos entre 5 y 20 millones mensuales— estaba diseñada para un año que nunca ocurrió.

A esto se sumó una serie de golpes estructurales: el club perdió localía por la salida anticipada de la luminaria del estadio y enfrentó errores logísticos que afectaron directamente el rendimiento del equipo. Todo eso hoy forma parte del diagnóstico interno más crudo.

⚽ ¿Qué factores futbolísticos explican la caída y por qué el plantel no resistió la temporada?

Aguad fue directo al analizar los fichajes: “Fallamos con los refuerzos, ya sea por lesiones o porque no se acostumbraron al club”, señaló. Pese a la inversión, cuatro de los seis refuerzos terminaron siendo titulares sin lograr sostener al equipo. Las lesiones repetidas terminaron afectando el armado del once en momentos clave.

El club incluso llegó a disputar partidos con seis Sub 21 en cancha. “Nos pasaron cosas que nunca me habían ocurrido… llegamos a jugar con seis Sub 21 porque todos los mayores estaban lesionados”, lamentó el gerente. La fragilidad estructural del plantel adulto fue determinante.

Gonzalo Villagra lo resumió desde lo deportivo: “Seguramente todos tenemos alguna cuenta que dar… para que esto ocurra tienen que haber pasado muchas cosas”, dijo tras el partido. La caída no fue por un solo factor, sino por una acumulación prolongada de fallas.

🧩 ¿Qué rol cumplirá Jorge Segovia ahora y cómo queda su relación con los hinchas?

La semana previa al descenso estuvo cruzada por rumores de una posible venta del club. Segovia negó esa versión y Aguad lo respaldó: “Las conversaciones durante todo el año fueron al revés, cómo mejorar el estadio, cómo engrandecer el club”, afirmó.

Aguad defendió el compromiso del dueño. “Decir que Segovia tiene la culpa es lo fácil… puso todos los recursos para tener un gran año”, lanzó.

También explicó que la ausencia física del empresario responde al desgaste público que ha sufrido su imagen, pero aseguró: habla con él “todos los días”.

Sin embargo, la grieta con la hinchada es evidente. Lienzos, cánticos y reclamos directos dejaron claro que la relación está tensionada. Incluso Aguad debió dialogar con fanáticos para contener el malestar acumulado en Santa Laura.

💸 ¿Cómo afectará el recorte económico y qué decisiones debe tomar Unión para financiar la temporada 2026?

El golpe financiero es enorme. El descenso implica cerca de $2.000 millones menos por derechos de televisión. El problema: la mayoría del plantel tiene contratos firmados bajo valores de Primera División.

Aguad lo explicó sin rodeos: “Bajar a la B significa casi dos mil millones menos… y la gran mayoría del plantel continúa”. El club deberá equilibrar la continuidad de los jugadores con la necesidad de ajustar sueldos y evitar comprometer la estabilidad institucional.

Uno de los primeros en referirse a su futuro fue Pablo Aránguiz: “Mi contrato con el club se renovó automático… Yo soy un agradecido con el club, me formaron desde los 13 años”, dijo.

Y añadió: “Si el otro año sigo en el club, que por contrato es así, no pongan en duda que voy a dar el todo para volver con Unión a donde debe estar”.

Aguad pidió una semana para ordenar prioridades: “Sería muy fácil decir hoy que vamos a armar un plantel maravilloso para volver… no puedo, porque no sé cómo vamos a afrontar la parte económica”, remarcó.

🧒 ¿Será el proyecto juvenil la base del nuevo Unión Española en la Primera B?

Unión Española es uno de los clubes con más minutos Sub 21 acumulados en Chile. Para Aguad, ese es un pilar que debe potenciarse: “Tenemos un futuro promisorio de jugadores del club”, aseguró.

Villagra comparte la mirada: “Lo entendemos como algo positivo. Somos un club que históricamente ha trabajado bien las divisiones inferiores”, destacó.

Sin embargo, la presencia juvenil no fue siempre una decisión estratégica: también respondió a la falta de alternativas por las lesiones del plantel adulto.

El desafío para 2025 será combinar esta camada con experiencia suficiente para resistir un torneo donde la presión y la fricción son permanentes.

🎙️ ¿Qué futuro tendrá Gonzalo Villagra y cómo se ordenará el proyecto deportivo?

Villagra enfrentó el golpe con un tono emocional que marcó la noche del descenso. “Lo tomo con el mismo dolor que todos… el club sigue estando y va a seguir estando”, expresó. Su continuidad aún no está definida por la directiva. El interino fue categórico respecto al objetivo: “El próximo año este club tiene que volver a Primera”.

La dirigencia estableció tres pasos: definir el presupuesto, resolver el futuro del plantel y fijar un modelo deportivo competitivo para la B.

Villagra lo sintetizó en un mensaje final: “Hay que enfrentar la adversidad. Todos debemos hacer nuestro análisis para ver qué podemos hacer mejor”.

En Independencia lo asumen: la reconstrucción está recién comenzando.

🧩 En resumen

Unión Española prepara un plan austero tras perder casi $2.000 millones en ingresos.

Jorge Segovia seguirá al mando y descarta una venta del club.

Los juveniles serán clave en la reconstrucción deportiva.

Villagra no tiene continuidad asegurada en 2025.

La dirigencia ordenará presupuesto, plantel y modelo deportivo en los próximos días.

