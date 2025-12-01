El pasado domingo la tristeza se apoderó del Estadio Santa Laura. Esto porque Unión Española cayó por 2-4 ante O’Higgins y consumó su descenso a la Primera B del fútbol chileno.

Sin embargo, no solo lo ocurrido en cancha fue lamentable, sino que un hecho que ocurrió en las tribunas causó controversia y ha dado que hablar, puesto que el protagonista es una autoridad de Gobierno.

Se trata del Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, quien se vio envuelto en una bochornosa situación y que incluso provocó que desde el Ministerio de Seguridad se refirieran al tema.

😮 Delegado Presidencial expulsó a dos personas del Santa Laura

Según reveló RedGol a través de un video, el delegado presidencial dejó en evidencia su malestar luego de ver a dos personas con vestimenta de O’Higgins en las tribunas del recinto de Independencia.

Su reacción fue tal que llamó a Carabineros para expulsarlos del lugar, pese a que ambas personas se encontraban tranquilas en sus asientos. Sin embargo, lo peor de todo vino después, puesto que de acuerdo a la información de Radio Cooperativa, los involucrados no eran hinchas del Capo de Provincia, sino que eran el médico y el utilero del equipo.

El citado medio detalló que los funcionarios se encontraban en el sector donde se ubicaron las familias de los jugadores y los futbolistas que no entraron en la citación de los celestes, lo que refleja el mal manejo por parte de la autoridad.

Gonzalo Durán expulsó a dos hinchas que vestían la camiseta de O'Higgins dentro del Santa Laura. 😮⚽ pic.twitter.com/PE53GQ85GM — RedGol (@redgol) November 30, 2025

🗣️ Gobierno reacciona al actuar del delegado Durán

El accionar del delegado presidencial escaló a tal nivel que desde el Gobierno salieron a referirse al tema. Lo hizo el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien fue consultado por la situación.

“Ha asistido como persona natural, es hincha de Unión Española y los entreveros que una persona pueda tener en el estadio corresponde que cada uno se refiera a eso, no es responsabilidad del Gobierno”, dijo la autoridad.

“Es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presentes que cuando desarrollan sus actividades en su vida privada, hay una obligación de principio en el estatuto administrativo que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo. Es un criterio que siempre hay que tener presente”, sentenció.

🔗 Sigue la actualidad de Unión Española y el fútbol chileno en Al Aire Libre.