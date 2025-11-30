La caída duele, pero el silencio posterior aún más. Unión Española vivió una jornada devastadora en Santa Laura: perdió por 4-2 ante O’Higgins y consumó un descenso que no vivía desde 1997. Lo hizo ante su gente y con lágrimas contenidas en cada rostro rojo.

Pero entre la pena y el desconcierto, apareció Gonzalo Villagra. El técnico interino y símbolo del club no escondió la emoción. Y aunque aceptó su cuota de responsabilidad, también lanzó un mensaje que ilusiona: “Este club el próximo año tiene que volver a Primera”.

🧠 Villagra asume su dolor con la UE: “Es mi club, lo tomo con tristeza”

El entrenador interino no esquivó las cámaras ni los micrófonos. Al contrario, fue directo en sus palabras tras el pitazo final: “Es mi club, lo tomo con el mismo dolor que toda la gente que estuvo en el estadio, los que lo vieron por TV”, declaró con emoción.

Villagra, exjugador y referente hispano, agregó que vivió “momentos buenos y también difíciles” en el club, pero que ahora “hay que sacarlo adelante”. La frase es una buena dosis de tranquilidad, para que al menos algunos ya sueñen con un retorno inmediato.

🔍 Responsabilidades compartidas y autocrítica tras el descenson de U Española

Villagra fue enfático: nadie queda exento. “Todos los que estamos acá tenemos una cuota de responsabilidad”, señaló. Consciente de que el descenso no fue producto de un solo partido, el técnico aseguró que deben “hacer un análisis profundo” de la temporada, y que el 2026 será clave para reconstruir el proyecto deportivo.

Además, destacó que el compromiso, el profesionalismo y el respeto por la institución serán fundamentales para lograr el retorno.

🚨 Un descenso que marca época, pero no cierra el ciclo

Unión Española no descendía desde 1997. La caída de este domingo significa mucho más que un cambio de categoría: es el cierre de un ciclo marcado por irregularidades, decisiones cuestionadas y una desconexión con su historia.

Pero también puede ser el inicio de algo nuevo. Con Villagra como voz visible y un plantel que deberá renovarse, el desafío ya está trazado: regresar. Porque, como él mismo dijo: “Este club tiene que volver a Primera”.