Unión Española no logra encontrar la estabilidad esperada de cara a su temporada en la Primera B. Con el foco puesto en el retorno a la máxima categoría, los dirigidos por Gonzalo Villagra ya acumulan más de una complicación en la conformación de su ataque. Y esta jornada, un nuevo golpe sacudió al club de Independencia.

Desde su cuenta personal en redes sociales, uno de los futbolistas más relevantes del último tiempo en la ofensiva roja oficializó su partida. Se trata de una salida inesperada que golpea tanto por el bajo rendimiento reciente como por el recuerdo de lo que alguna vez fue.

🔥 Ariel Uribe se despide de Unión Española tras temporada para el olvido

El mediocampista ofensivo Ariel Uribe, conocido por su capacidad como extremo por derecha, comunicó oficialmente su salida del club a través de su cuenta de Instagram. “Altas y bajas, pero siempre di lo mejor de mí. Muchas gracias por todo, siempre quise estar”, escribió el ex Santiago Wanderers.

La decisión llega tras una campaña 2025 opaca: sólo un gol y una asistencia en 24 partidos. Muy por debajo de lo que mostró en 2024, cuando fue figura con 7 goles y 10 asistencias en 30 encuentros. Su salida marca el fin de un ciclo, pero también abre interrogantes sobre su próximo destino.

⏰ Final de la Noche Roja



Fue derrota por 4-0 ante Unión La Calera.



¡A seguir trabajando, Hispanos! pic.twitter.com/54BUOWRCc0 — Unión Española (@UEoficial) January 25, 2026

📉 La ofensiva roja pierde poder en plena reconstrucción para la Primera B

La salida de Uribe se suma a las frustradas negociaciones con Emiliano Vecchio y Joaquín Piñeiro, lo que deja a Unión Española con un ataque despotenciado justo cuando el objetivo es recuperar protagonismo en el fútbol chileno.

Gonzalo Villagra deberá acelerar la búsqueda de nuevos refuerzos para no comenzar el torneo en desventaja. Además, el club no ha anunciado contrataciones de jerarquía que suplan estas ausencias, lo que ya genera preocupación en la hinchada.