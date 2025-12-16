El escenario para Unión Española y Deportes Iquique se vuelve cada vez más cuesta arriba. Cuando el debate por su permanencia en Primera División parecía abrir una pequeña luz de esperanza, desde la ANFP optaron por terminar con esa esperanza, enviando una señal que ya causó un terremoto en todo el fútbol nacional.

El origen del conflicto está en el reclamo de ambos clubes, quienes sostienen que un vacío reglamentario permitiría priorizar la tabla de promedios y así evitar el descenso. Esa interpretación encendió el debate y activó conversaciones internas que, por momentos, hicieron pensar en una salida política antes que deportiva.

🚨 Portazo en Quilín: la postura firme de la ANFP

En una de las tantas teorías que surgieron a partir de ese resquicio legal, es que comenzó a circular una fórmula que incluía la ampliación de la Primera División a 18 equipos para la temporada 2026. El plan contemplaba mantener a hispanos y Dragones Celestes, pero con condiciones poco habituales: no disputar la Copa de la Liga y recibir ingresos televisivos equivalentes a un club de Primera B.

Sin embargo, según la información que publicó ADN Deportes, la respuesta de la ANFP a esta alternativa fue categórica: “ninguna posibilidad”. El mismo medio aseguró que en Iquique la idea no era mal vista como una salida de emergencia, mientras que en Independencia no estaban de acuerdo con las excepciones.

⚠️ El reclamo que incomoda y amenaza con escalar

Otra de las aristas que revelaron, es que equipos como Deportes Limache y Universidad de Chile, están muy molestos con la búsqueda de los clubes de permanecer en primera por secretaría, e incluso evalúan preparar una carta de rechazo contra Unión e Iquique.

El tema escaló tanto, que desde Quilín le indicaron al citado medio que la ANFP no descarta llevar la situación a un Consejo de Presidentes e incluso contempla la desafiliación de ambos clubes si insisten con el reclamo.