Tras un cierre de temporada para el olvido, Deportes Iquique y Unión Española volvieron a a hacer noticia, pero no por su reciente descenso, sino que por un factor que podría salvarlos de la Primera B. Si bien el cambio de categoría de ambos quedó sellado en cancha, en las últimas horas apareció un vacío normativo que podría modificar el panorama y darle un giro inesperado a la Primera División 2025.

Un cruce entre las bases del torneo y el Reglamento de la ANFP encendió las alarmas en los clubes afectados, que ahora estudian con detalle un posible recurso ante el Tribunal de Disciplina.

⚽ El resquicio que podría salvar a Iquique y Unión Española

El punto de inflexión está en la diferencia entre las bases vigentes del Campeonato Nacional y el Reglamento General actualizado el 12 de junio de 2024. Mientras las bases indican que los dos últimos de la tabla anual bajan directamente, el artículo 90 del Reglamento plantea un escenario distinto: un torneo de Primera con 20 equipos y descensos definidos por el promedio de puntos de las últimas tres temporadas.

Esa contradicción normativa abre una ventana inesperada. Según el medio partidario Furiosos UE, los promedios más bajos no corresponderían a Iquique ni a Unión Española, sino a Deportes La Serena (0,9) y Deportes Limache (1,03). El dato encendió inmediatamente a la hinchada hispana y a la de los Dragones Celestes y también despertó movimiento interno en los clubes afectados.

📌 Qué pasos evalúan los clubes y qué podría venir

De acuerdo con información revelada por ADN Deportes, en Iquique ya analizan antecedentes para definir si llevarán el caso al Tribunal de Disciplina. En el Santa Laura, en tanto, reconocen el conocimiento del resquicio, pero no han manifestado públicamente una postura concreta.

En los próximos días los clubes deberán tomar la decisión de si intentarán revertir su descenso a la Primera B a través de los escritorios de la ANFP.