Unión Española comienza a reconstruirse luego de un 2025 para el olvido. Tras un año irregular, con apenas 21 puntos y sin reacción futbolística, el equipo de Independencia no logró evitar el descenso a la Primera B. Y la primera señal de cambio llegó desde la interna: una poda masiva en el plantel que impactó de lleno en su estructura.

Este lunes se oficializó la salida de 11 futbolistas. Algunos eran piezas habituales. Otros, apuestas que no cuajaron. Todos ellos dejan Santa Laura sin cumplir los objetivos trazados a inicios de año, en un club que ahora deberá pensar desde cero su 2026.

La información fue confirmada por el club a través de sus redes sociales. Los nombres que no continuarán en el plantel son: Bianneider Tamayo, Fabricio Formiliano, Simón Ramírez, Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, Claudio Espinoza, Matías Marín, Bryan Carvallo, Cristián Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Ovelar.

La decisión se tomó luego de reuniones internas tras el descenso y forma parte del plan de reestructuración deportiva. Algunos de estos jugadores ya manejan ofertas desde la Primera División o el extranjero.

🔴 El caso especial de Pablo Aránguiz en Unión Española

Dentro del plantel, la gran figura sigue siendo Pablo Aránguiz. El mediocampista, que fue capitán durante gran parte del campeonato, aún tiene contrato vigente con el club. Sin embargo, su futuro está lejos de estar asegurado. Su caso será tratado aparte, ya que por su nivel podría seguir en el Campeonato Nacional o el extranjero, aunque en Santa Laura no descartan que continúe como emblema del nuevo proyecto.

📉 De candidato a descenso: el año más duro en Santa Laura

Unión Española inició el 2025 con uno de los planteles más completos del torneo. Sin embargo, los resultados no llegaron. Con múltiples cambios de DT y una baja sostenida de nivel colectivo, el club terminó cayendo a la B tras décadas en la élite. Ahora, con esta limpieza profunda, los hispanos buscan iniciar una nueva era… aunque con la presión de volver de inmediato a Primera.