Hace algunos días, y pese a que el Campeonato Nacional ya llegó a su fin, la lucha por no descender se volvió a reactivar. ¿El motivo? La aparición de un vacío normativo que podría cambiar el panorama en la Primera División.

Actualmente existe una diferencia entre las bases del torneo y el Reglamento General, lo que abre una puerta a Unión Española y a Deportes Iquique a evitar el descenso que sufrieron en cancha.

Esto porque el artículo 90 del Reglamento plantea que la pérdida de la categoría se define por el promedio de los puntos obtenidos en las últimas tres temporadas, por lo que quienes ocuparían el lugar de los dragones celestes e hipsanos serían Deportes La Serena y Deportes Limache.

Esta situación provocó malestar en el elenco limachino y fue su presidente, César Villegas, quien alzó la voz ante el reclamo de los equipos descendidos. “Ese reclamo está fuera de contexto, pues ellos mismos firmaron las bases y los estatutos para 2025. Quieren revisar algo obsoleto, un sistema de promedios que no es usado hace mucho tiempo”, dijo en conversación con El Mercurio.

“Unión Española e Iquique conocían las reglas del juego y ahora intentan salvarse por secretaría, lo que es una falta de respeto a los logros deportivos. Ellos perdieron la categoría en cancha y tratan de aprovecharse de algo que no tiene sustento”, agregó.

Por último, Villegas apuntó que “es un tema irrisorio para el resto de los clubes (…) Me daría vergüenza hacer algo así luego de firmar un documento en contrario. Ya estamos trabajando en el plantel 2026”.

Unión Española y Deportes Iquique le solicitaron al directorio de la ANFP que revise una inconsistencia en el reglamento, la cual les permitiría seguir en Primera División pese a haber descendido en cancha en la reciente temporada.

Hispanos y Dragones Celestes se amparan en la diferencia que hay entre las Bases del Campeonato Nacional y el Reglamento General. Esto porque mientras las bases señalan que los últimos en la tabla de posiciones bajan directamente a la Primera B, el artículo 90 del reglamento indica que los descensos se definen por el promedio de puntos de las últimas tres temporadas.

En ese escenario, tanto Unión como Iquique evitarían el descenso, puesto que los promedios más bajos corresponderían a Deportes La Serena y a Deportes Limache.

