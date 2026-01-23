El fútbol chileno suele hablar de rivalidades y resultados, pero esta vez es muy diferente. El paso de los incendios forestales dejó consecuencias devastadoras en el sur del país y desde la Región de Valparaíso surgió una respuesta concreta, para ir en ayuda de los damnificados del Biobío y Ñuble.

Deportes Limache y San Luis de Quillota decidieron juntarse para organizar un partido amistoso solidario, con un objetivo claro: transformar la convocatoria en ayuda real para las familias que enfrentan uno de los momentos más duros de los últimos años.

⚽ El sur no está solo: Limache y San Luis se unen en un partido solidario

La iniciativa fue impulsada desde Limache y rápidamente encontró eco en San Luis, en una señal que cruza categorías y pone el foco en lo esencial. Así lo explicó el presidente del cuadro tomatero, César Villegas, al transparentar el sentido del encuentro: “Como familia del fútbol no podemos estar indiferentes ante esta tragedia que está afectando a miles de personas que lo perdieron todo y por eso es que junto a San Luis vamos a disputar un partido amistoso para ayudar a nuestros compatriotas”.

El compromiso se jugará este domingo 25 de enero, a las 19:00 horas, en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, y todo lo recaudado irá directamente en apoyo de los damnificados. “Queremos extender la invitación para que nos acompañen, donde además tendremos sorpresas para quienes asistan y entradas a precios populares para recaudar lo que más se pueda”, agregó Villegas, reforzando el llamado a llenar el estadio.

🎟️ Precios de las entradas para el partido solidario

La organización definió valores accesibles para facilitar la asistencia del público:

Galería Arauco (Deportes Limache): $1.000 general

$1.000 general Tribuna Pinto (San Luis): $1.000 general

$1.000 general Tribuna Preferencial (Mixto): $10.000 general / $5.000 niños

$10.000 general / $5.000 niños Tribuna Butaca: $15.000 general

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de TicketPlus.