Otro estreno en la Copa de la Liga, en Rancagua se midieron O’Higgins y Deportes Limache en el Estadio El Teniente. Fue un duelo abierto y que tuvo varios cambios en el dominio del balón, donde primaron las jugadas más inesperadas y así fue como legaron los goles. Sumado a que en el complemento la visita pudo ser un poco más agresiva en la contra, pero finalmente, firmaron tablas.

Los goles de O’Higgins vs Limache por el Copa de la Liga 2026

Alan Robledo con un disparo de distancia marcó el primero para los locales en el 55′, era el 1-0.

😱⚽🔥 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO!



Alan Robledo recibió el balón lejos de portería, y clavó un derechazo IMPRESIONANTE para batir a Claudio González, poniendo en ventaja a O'Higgins.



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Pero bien entrado el partido, vino un penal cobrado por intermedio del Var y Daniel Castro lo cambió por gol en el 70′, estructurando el 1-1 final.

🔥⚽🍅 ¡Acá está Popín!



Daniel Castro no perdonó desde los doce pasos y puso el empate de Deportes Limache ante O'Higgins, en este #MatchdayDomingo.



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¿Cuándo vuelven a jugar O’Higgins y Limache por el Copa de la Liga 2026?

O’Higgins

🆚 Everton

🏟️ Estadio Sausalito

📆 Jueves 26 de marzo

🕛 20:30 horas

Deportes Limache

🆚 Palestino

🏟️ Estadio Lucio Fariña Fernández, Quillota

📆 Jueves 26 de marzo

🕣 18:00 horas