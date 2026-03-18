El Campeonato Nacional podría sufrir un giro sorpresivo. Esto porque uno de los protagonistas del torneo vive un complejo panorama fuera de la cancha, el cual podría afectar su posición en la tabla.

Se trata de Deportes Limache, elenco que ha tenido un gran arranque esta temporada y que marcha segundo a solo un punto del líder Colo Colo. Sin embargo, los tomateros fueron denunciados por la Unidad de Control Financiero, por lo que podrían ser sancionados.

¿Por qué denunciaron a Limache?

Deportes Limache fue denunciado ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la Unidad de Control Financiero por el pago atrasado de las cotizaciones previsionales correspondientes al mes de enero.

Esta situación podría traer repercusiones a nivel deportivo, puesto que el elenco cervecero arriesga una dura sanción en el Campeonato Nacional.

Según reveló Radio ADN, la acusación se sustenta en el pago atrasado en 24 horas de las al plantel profesional, por lo que quedaron citados a la próxima sesión del Tribunal de Disciplina para presentar sus descargos

¿Qué arriesga Limache?

Si la defensa de Deportes Limache no prospera, el club arriesga la pérdida de tres puntos, lo cual impactaría directamente en su actual campaña en el torneo, donde es sublíder.

Actualmente el elenco de los tomates marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos, uno menos que el líder exclusivo Colo Colo. De recibir un castigo por parte del Tribunal, se alejaría a cuatro unidades y caería en la clasificación.

¿Cuándo juega Limache?

En medio de esta situación, Deportes Limache está enfocado en su debut en la Copa de la Liga 2026 programado para este domingo 22 de enero a las 20:30 horas ante O’Higgins en el Estadio El Teniente.

En Resumen

Denuncia: La Unidad de Control Financiero denunció a Limache.

La Unidad de Control Financiero denunció a Limache. El motivo: Pago atrasado de las cotizaciones previsionales correspondientes al mes de enero.

Pago atrasado de las cotizaciones previsionales correspondientes al mes de enero. Defensa: Limache fue citado a la próxima sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP para presentar sus descargos.

Limache fue citado a la próxima sesión del Tribunal de Disciplina de la ANFP para presentar sus descargos. Posible sanción: El elenco tomatero arriesga la pérdida de 3 puntos en el Campeonato Nacional.

¿Qué te parece la posible sanción a Deportes Limache? ¿Crees que es correcta la resta de puntos en esta situación? Comenta con nosotros en Al Aire Libre.