Cobresal y Deportes Limache se enfrentarán en un atractivo duelo válido por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para sus objetivos en la temporada.

El cuadro minero intentará hacerse fuerte como local en el El Cobre, mientras que el conjunto limachino quiere seguir consolidando su gran arranque en el torneo y mantenerse en la parte alta de la tabla.

¿Qué canal transmite Cobresal vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

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TV : TNT Sports Premium

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¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Limache?

El partido entre Cobresal y Deportes Limache se disputará este domingo 15 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio El Cobre, en el marco de la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

🗓️ Fecha: Domingo 15 de marzo

Domingo 15 de marzo 🕕 Hora: 17:30 horas

17:30 horas 🏟️ Estadio: Estadio El Cobre, El Salvador

Árbitros del partido entre Cobresal vs Deportes Limache

La ANFP designó el siguiente cuerpo arbitral para el duelo entre Cobresal vs Limache por el Campeonato Nacional 2026:

Árbitro: Miguel Araos

Miguel Araos 1er asistente: Alan Sandoval

Alan Sandoval 2do asistente: Marcia Castillo

Marcia Castillo Cuarto árbitro: Matías Assadi

Matías Assadi VAR: Juan Lara

Juan Lara AVAR: Francisco Soriano

¿Cómo llegan Cobresal y Limache al partido?

Cobresal llega a este compromiso luego de sufrir una dura derrota por 4-2 ante Palestino en la jornada pasada de la Liga de Primera 2026. El cuadro minero intentará aprovechar su condición de local en el Estadio El Cobre de El Salvador para dejar atrás ese tropiezo y volver a sumar puntos en el torneo.

Deportes Limache, en tanto, viene de sufrir una derrota por 1-0 frente a Everton en el Estadio Sausalito, en un duelo que se definió con un gol de Cristian Palacios a los 67 minutos. El conjunto limachino intentará dejar atrás ese tropiezo y volver a sumar en su visita al norte del país.

Formación de Cobresal vs Deportes Limache

Posible formación: Jorge Pinos; Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt, Christian Moreno, José Tiznado, Rodrigo Sandoval; Juan Fuentes, Agustin Nadruz, Bryan Carvallo; Branco Ramírez, Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.

Formación de Deportes Limache vs Cobresal

Posible formación: Matías Borquez; Yerko Gonzalez, Augusto Aguirre, Axel Alfonzo, Marcelo Flores; Ramon Martínez, Vicente Álvarez, Cesar Pinares, Jean Meneses, Daniel Castro; Gonzalo Sosa. DT: Victor Rivero.

Minuto a minuto de Cobresal vs Deportes Limache