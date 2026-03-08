Palestino respondió en casa y transformó su estadio en una fiesta de goles. El equipo dirigido por Cristian “La Nona” Muñoz derrotó 4-2 a Cobresal en La Cisterna y encadenó otro resultado positivo tras asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El triunfo tuvo ritmo alto, errores defensivos y varias llegadas claras. Palestino fue más incisivo durante largos pasajes del partido y terminó inclinando la balanza ante un Cobresal que luchó, pero nunca logró sostener el equilibrio.

El primer golpe llegó a los 33 minutos. Cobresal intentó salir jugando desde el fondo, pero perdió la pelota en una zona comprometida. Palestino recuperó rápido y Julián Fernández encontró a Martín Araya, quien sacó un zurdazo que dejó sin opción al arquero Jorge Pinos.

El panorama se complicó aún más para los visitantes justo antes del descanso. Francisco Moreno recibió su segunda tarjeta amarilla tras una barrida y dejó a Cobresal con diez jugadores para todo el segundo tiempo.

Cobresal reaccionó, pero Palestino respondió de inmediato

El complemento abrió una ventana para la reacción minera. A los 67 minutos, Stefan Pino recuperó un balón en campo rival y habilitó a Aaron Astudillo. El lateral lanzó un centro preciso que Guillermo Pacheco conectó de palomita para poner el empate.

Apenas dos minutos después, el equipo árabe volvió a tomar ventaja. Vicente Espinoza apareció sin marca en el área y conectó un centro para establecer el 2-1, devolviendo la tranquilidad a los locales.

Palestino liquidó el partido en el tramo final

A los 77 minutos llegó el tercer golpe. Una jugada dentro del área que no pudo despejar la defensa cobresalina, dejó la pelota viva y Julián Fernández apareció para rematar de derecha y marcar el 3-1.

Los de Gustavo Huerta nunca dejaron de intentar y a los 86’, Bryan Carvallo filtró un pase preciso para Franco Frías, quien picó la pelota para firmar el 3-2 y reactivar el cierre del partido.

En la jugada siguiente, Palestino volvió a golpear. Nelson Da Silva conectó de cabeza un centro desde la izquierda y selló el definitivo 4-2 para cerrar una noche de alto impacto ofensivo en La Cisterna.

¿Cuándo y con quiénes vuelven a jugar Palestino y Cobresal en el Campeonato Nacional?

Palestino mantiene su impulso competitivo tras avanzar en la Sudamericana con este triunfo, y ya mira su próximo desafío: visitará a Universidad de Concepción el domingo 15 de marzo al mediodía.

Cobresal, en tanto, intentará recuperarse cuando reciba a Deportes Limache ese mismo día a las 18:00 horas.