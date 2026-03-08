El presente de Iván Román en el Atlético Mineiro pasó de ser una promesa de exportación a un verdadero callejón sin salida. Lo que parecía una decisión técnica tras la llegada de Eduardo Domínguez en reemplazo de Jorge Sampaoli, hoy toma un tinte mucho más administrativo y turbio. Desde Brasil aseguran que el central chileno está siendo víctima de una “represalia” interna debido al conflicto legal que mantiene el club con Palestino.

La situación estalló luego de que la FIFA lanzara un ultimátum lapidario contra el “Galo”: tienen 45 días (desde el 25 de febrero) para cancelar una deuda de US$1.8 millones de dólares al cuadro árabe. Según medios partidarios brasileños, el hecho de que Román solo registre un partido y 70 minutos en toda la temporada 2026 no es coincidencia, sino un castigo colateral por la presión financiera ejercida desde La Cisterna.

¿Por qué Iván Román no juega en Atlético Mineiro?

Wander Lourenco, influyente comunicador del canal “Fala, Massa!”, disparó contra la dirigencia del Mineiro por entorpecer el crecimiento del chileno. “Lo de Iván Román es injustificado. Se toleran errores sistemáticos de jugadores mayores de 30 años, mientras que a un joven de 20, que no ha cometido fallas graves, se le borra del mapa”, afirmó el streamer.

Para los analistas en Belo Horizonte, el “filtro” defensivo del equipo es uno de los peores de Brasil, lo que hace aún más inexplicable la ausencia del chileno en las convocatorias. La teoría que cobra fuerza es que el club ha decidido “congelar” al jugador como medida de presión o desahogo ante la obligación de pago impuesta por el ente rector del fútbol mundial.

El millonario ultimátum de la FIFA que complica al “Galo”

La trama detrás del escritorio es clara: Palestino no cedió en sus pretensiones y la FIFA le dio la razón. Si el Atlético Mineiro no deposita los 1.8 millones de dólares en el plazo estipulado, se arriesga a sanciones deportivas graves, que incluyen la prohibición de fichar nuevos jugadores.

Mientras los dirigentes brasileños buscan la forma de cubrir el agujero financiero, la carrera de una de las mayores promesas del fútbol chileno se estanca en el banco de suplentes. Sin minutos bajo el mando de Eduardo Domínguez y con el fantasma de la deuda sobre su cabeza, el futuro de Román parece estar cada vez más lejos de Brasil y más cerca de una salida forzada a mitad de año.

En resumen

Iván Román registra apenas 70 minutos jugados en todo el 2026.

registra apenas 70 minutos jugados en todo el 2026. En Brasil denuncian que su ausencia es una “represalia” por el juicio en FIFA.

Atlético Mineiro debe pagar US$1.8 millones a Palestino antes de abril.

debe pagar a Palestino antes de abril. El técnico Eduardo Domínguez no ha citado al chileno desde que asumió.

no ha citado al chileno desde que asumió. La defensa del “Galo” es criticada por su bajo nivel, pero Román sigue fuera.

¿Crees que Iván Román debería pedir su salida inmediata de Brasil para no arruinar su proyección en la Roja? Sigue este escándalo en AlAireLibre.cl.