El margen se agotó antes de que la temporada tomara vuelo. Atlético Mineiro decidió despedir a Jorge Sampaoli tras un inicio que solo dejó dudas en Brasil. El técnico argentino alcanzó apenas dos victorias en sus primeros ocho partidos oficiales de 2026.

El rendimiento encendió la presión en Belo Horizonte y la dirigencia optó por cerrar el ciclo de manera anticipada. La determinación fue comunicada oficialmente durante la tarde de este jueves.

Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Galo



Após reunião na Cidade do Galo, no início da tarde desta quinta-feira (12/2), as partes chegaram a um entendimento para encerramento do trabalho do técnico.



Para a partida diante do Itabirito, neste sábado (14/2), em Nova Lima, a… pic.twitter.com/9se1i1O73h — Atlético (@Atletico) February 12, 2026

🔥 Fracaso en Brasil: Mineiro baja a Sampaoli tras 8 partidos

“Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la Cidade do Galo, en la primera tarde de este jueves (12 de febrero), las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, informó el club en sus plataformas.

El dato es contundente: dos triunfos en ocho encuentros. Para un plantel armado para competir arriba, el arranque fue insuficiente. La evaluación interna concluyó que el proceso no daba garantías de mejora inmediata.

“Para el partido contra Itabirito, este sábado (14 de febrero), en Nova Lima, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Lucas Gonçalves”, detalló la institución. El cierre fue formal: “El Club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”.

⚽ Reorden en Mineiro y golpe indirecto a Iván Román

El movimiento no solo afecta a quién tomará las riendas del equipo, sino que también modifica el escenario interno del plantel, donde varios jugadores deberán convencer a una nueva conducción técnica en pleno inicio de calendario.

Entre ellos aparece Iván Román. El defensor chileno de 19 años estaba dentro de la consideración del ex DT de La Roja y ahora deberá iniciar desde cero ante el nuevo cuerpo técnico.